Sénégal: L'axe Dakar-Rabat, sujet prioritaire dans les quotidiens

Dakar — Les quotidiens parvenus, jeudi, à l'APS reviennent largement sur l'entretien téléphonique que le chef du gouvernement sénégalais a eu la veille avec son homologue marocain, l'occasion de réaffirmer la solidité des liens entre le Sénégal et le Maroc, après les tensions ayant entouré la finale de la CAN 2025 remportée par l'équipe sénégalaise devant les Lions de l'Atlas.

"Le temps est à l'apaisement entre le Sénégal et le Maroc. Après les violences lors de la finale de la CAN, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé son homologue [marocain], Aziz Akhannouch pour faire baisser la tension", rapporte WalfQuotidien.

Le Soleil souligne que Dakar et Rabat "appellent à dépassionner [...]" l'épisode de la finale de la CAN 2025. "Après un entretien avec son homologue Aziz Akhannouch, le Premier ministre à Rabat du 26 au 28 janvier pur une session de la grande Commission mixte" entre les deux pays, annonce Libération.

Le même journal ajoute que le chef du gouvernement sénégalais a dans le même temps annoncé "un suivi de la situation des supportes [sénégalais] interpellés, de celle des Sénégalais vivant au Maroc et appelle à la prudence face à la désinformation".

Le Sénégal et le Maroc "entendent tourner la page des tensions nées des évènements malheureux survenus à Rabat. C'est ce qu'on peut retenir de l'entretien approfondi entre [...]" les chefs de gouvernement des deux pays, relève Source A.

"Les PM des deux pays jouent un match 'amical"', affiche à ce sujet le quotidien Vox Populi, soulignant que Ousmane Sonko a appelé à "dépassionner cet épisode qui ne peut aller au-delà du simple cadre sportif", son homologue Aziz Akhannouch saluant "la profondeur des relations exceptionnelles et stratégiques" entre les deux pays.

Les tensions liées à la finale de la CAN "ne doivent pas aller au-delà du cadre sportif. En dépit de cet épisode peu glorieux de l'histoire de la coopération entre les deux pays, Dakar et Rabat entendent consolider leurs liens séculaires avec la tenue d'une grande commission mixte en fin janvier", écrit le quotidien L'As.

"Entre félicitations sportives et gestion diplomatique, les deux pays réaffirment la solidité de leur axe historique. Au-delà des protocoles habituels, le gouvernement sénégalais a déployé une communication de crise ciblée pour freiner l'escalade des tensions", note le journal Le Quotidien.

"La défaite du Maroc face au Sénégal en finale de la Coupe d'Afrique des nations a suscité, comme toute rencontre à forte charge symbolique, une intense effervescence émotionnelle. Or, dans les heures et les jours qui ont suivi, des publications circulant sur les réseaux sociaux, mues par la recherche du sensationnel, ont prétendument fait état de violences ciblant des Sénégalais vivant ou se trouvant momentanément au Maroc", fait observer Sud Quotidien.

Ce qui justifie la nécessité de "dépassionner" l'épisode du match perdu par le Maroc, laisse entendre le journal, en affichant : "Au-delà de la finale, la rumeur numérique".

Le Soleil, loin de ce sujet, signale que le Premier ministre, Ousmane Sonko, a annoncé, en Conseil des ministres, "un recentrage strict de l'investissement vers les filières productives afin de transformer durablement l'économie nationale entre 2026 et 2028", à travers un Plan spécial d'investissement et de financement.

"[Le] Port sec de Tambacounda, le Grand transfert d'eau, les Agropoles sud et centre, le Réseau gazier, les ports de Ndayane et de Sendou : les grands projets structurants [sont] annoncés pleinement opérationnels d'ici à 2028", indique le journal.