Afrique: CAN 2025 - L'AIPS du continent condamne les comportements jugés non professionnels de certains journalistes

Dakar — L'Association internationale de la presse sportive (AIPS), section Afrique, a vivement condamné, dans un communiqué, l'attitude de certains journalistes lors de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, pointant des comportements jugés contraires à l'éthique professionnelle.

Dans un communiqué rendu public, mercredi, l'organisation rappelle que le journaliste "ne peut en aucun cas se transformer en supporter, que ce soit dans les gradins, les salles de conférence de presse ou [en zone mixte]."

La finale de la CAN 2025 ayant opposé le Maroc au Sénégal, dimanche dernier, à Rabat, avait été interrompue pendant plusieurs minutes, les joueurs du Sénégal ayant quitté la pelouse, après que l'arbitre a accordé un penalty.

Les coéquipiers de Sadio Mané sont ensuite revenus sur le terrain. Brahim Diaz a manqué son penalty.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Sénégal s'est finalement imposé sur le score de 1-0, grâce à Pape Guèye, auteur du but victorieux à la 98e minute des prolongations et été élu homme du match de la finale.

La conférence de presse d'après-match a été marquée par de vives tensions, matérialisées par les huées adressées au sélectionneur sénégalais par les journalistes marocains à son entrée dans la salle de presse.

Des échauffourées ont alors éclaté entre représentants des médias des deux pays, conduisant à l'annulation de la conférence pour des raisons de sécurité.

L'AIPS/Afrique a exhorté les professionnels des médias sportifs à faire preuve de "professionnalisme en toutes circonstances".

Par ailleurs, l'instance africaine a invité les associations nationales de presse sportive à "renforcer la formation de leurs membres afin d'améliorer leurs compétences et la qualité de la couverture médiatique des grands événements sportifs."