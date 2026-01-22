Cote d'Ivoire: Sodefor - Une nouvelle ère s'ouvre avec Coulibaly Brehima à la tête de la Direction générale

La Société de développement des forêts (Sodefor) a tourné une page importante de son histoire, le mercredi 21 janvier 2026, à l'occasion de la cérémonie officielle de passation de service entre son Directeur général sortant, le Conservateur général Sangaré Mamadou, et son successeur, le Conservateur général Coulibaly Brehima.

La rencontre s'est tenue au siège de l'institution, à Abidjan-Cocody.

Présidée par Gnizako Antoine, Président du Conseil d'Administration de la Sodefor, la cérémonie a enregistré une forte mobilisation.

Elle a réuni les membres du Conseil d'Administration, des représentants du ministère des Eaux et Forêts -- notamment l'Inspecteur général des Eaux et Forêts, le Directeur général des Forêts et de la Faune, le Directeur des Affaires juridiques et du Contentieux, le Directeur de la Police forestière et de l'Eau -- ainsi que de nombreux collaborateurs du Directeur général sortant. Une présence significative qui témoigne de l'importance et du caractère institutionnel de l'événement.

Dans son allocution, le Conservateur général Sangaré Mamadou, faisant valoir ses droits à la retraite après de longues années de loyaux services, a exprimé sa profonde gratitude aux plus hautes autorités de l'État, au Conseil d'Administration, à ses collaborateurs et aux partenaires de la Sodefor pour leur accompagnement constant. Il a dressé le bilan des acquis obtenus sous son magistère, présenté l'état des dossiers et projets en cours, le point financier, ainsi que les défis à relever et les perspectives pour l'institution.

Prenant la parole à son tour, le nouveau Directeur général, le Conservateur général Coulibaly Brehima, nommé pour poursuivre et renforcer la noble mission de la Sodefor, avec l'appui du Colonel-Major Koudou Eliane, Directrice générale adjointe entrante, a remercié le Président de la République et le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, pour la confiance renouvelée placée en lui. Il a salué l'oeuvre accomplie par son prédécesseur et réaffirmé son engagement à poursuivre avec détermination les chantiers ouverts, à renforcer la lutte contre la déforestation et à promouvoir une gestion inclusive et durable des ressources forestières.

La cérémonie s'est conclue par un hommage vibrant rendu au Conservateur général Sangaré Mamadou par le président de séance, qui a salué son dévouement et son exemplarité. Un appel à l'unité et à la mobilisation de tous les acteurs autour du nouveau Directeur général a également été lancé, afin de garantir la continuité et l'efficacité de l'action de la Sodefor.

Enfin, la signature du rapport final et la remise officielle des documents ont marqué la clôture de cette séance symbolique, ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la gouvernance forestière en Côte d'Ivoire.