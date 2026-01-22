Cote d'Ivoire: Bouaké - La mairie dote le quartier Kennedy de sa première école primaire

L'Epp Kennedy ouvrira officiellement ses portes à la prochaine rentrée scolaire.

Dans le cadre de son projet politique « Bouaké Nouveau », Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, et son conseil municipal se sont engagés dans un vaste programme de réhabilitation et de construction de plusieurs écoles primaires.

Selon une note d'information du service de communication de la mairie de Bouaké, toutes ces initiatives visent à améliorer l'environnement scolaire et le cadre d'apprentissage des élèves, ainsi qu'à moderniser des infrastructures scolaires adaptées, en vue d'un meilleur apprentissage.

Dans la mise en oeuvre de ce programme, précisément dans son volet Éducation et formation, la mairie vient de construire une nouvelle école primaire de six salles de classe, comprenant des latrines et un bureau, au quartier Kennedy. Il est également prévu la réalisation d'une école préscolaire sur le même site.

Cette infrastructure scolaire, la toute première du genre dans ce quartier huppé de la commune, vient combler un vide, à la grande satisfaction des habitants. Désormais, les tout-petits n'auront plus besoin de parcourir de longues distances pour se rendre à l'école. L'Epp Kennedy ouvrira donc officiellement ses portes à la rentrée scolaire 2026-2027.

Notons que dans ce vaste programme, à travers le volet « Éducation et formation », il est prévu la construction et la réhabilitation de 210 établissements scolaires du primaire au cours du mandat municipal, pour un coût global estimé à 4 milliards 200 millions de Fcfa, soit 20 millions de Fcfa par école.