Sénégal: Pape Thiaw explique son geste lors de la finale

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw a assuré que son geste lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, demandant à ses joueurs de quitter la pelouse, était de protéger ses poulains face à "l'injustice".

" Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique, qui s'est malheureusement [soldée] par une fin dramatique. Ça n'a jamais été mon intention d'aller à l'encontre des principes du jeu que j'aime tant. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dimanche, lors de la finale de la CAN, dans les arrêts de jeu, après un penalty sifflé pour le Maroc suite à une faute sur Brahim Diaz, Pape Thiaw a ordonné à son équipe de rentrer aux vestiaires pour protester contre cette décision arbitrale.

Après quelques minutes, Sadio Mané et le sélectionneur national ont demandé aux Lions de revenir sur la pelouse.

Brahim Diaz a raté le penalty et Pape Gueye a inscrit l'unique but permettant aux Sénégalais de décrocher leur deuxième trophée continental.

" Ce que certains prendront comme une violation des règles n'est autre qu'une réaction émotionnelle face à l'impartialité de la situation. Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d'aller gagner ce trophée pour vous", a expliqué Pape Thiaw .

Le sélectionneur national a présenté ses excusé à ceux que le geste a pu heurter, ajoutant que "les amoureux du football comprendront que l'émotion est partie intégrante de ce sport".