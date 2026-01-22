Sénégal: Pape Thiaw explique son geste lors de la finale

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le sélectionneur national, Pape Thiaw a assuré que son geste lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, demandant à ses joueurs de quitter la pelouse, était de protéger ses poulains face à "l'injustice".

" Nous avons vécu un tournoi exceptionnel avec une organisation magnifique, qui s'est malheureusement [soldée] par une fin dramatique. Ça n'a jamais été mon intention d'aller à l'encontre des principes du jeu que j'aime tant. J'ai juste essayé de protéger mes joueurs face à l'injustice", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Dimanche, lors de la finale de la CAN, dans les arrêts de jeu, après un penalty sifflé pour le Maroc suite à une faute sur Brahim Diaz, Pape Thiaw a ordonné à son équipe de rentrer aux vestiaires pour protester contre cette décision arbitrale.

Après quelques minutes, Sadio Mané et le sélectionneur national ont demandé aux Lions de revenir sur la pelouse.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Brahim Diaz a raté le penalty et Pape Gueye a inscrit l'unique but permettant aux Sénégalais de décrocher leur deuxième trophée continental.

" Ce que certains prendront comme une violation des règles n'est autre qu'une réaction émotionnelle face à l'impartialité de la situation. Après concertation, nous avons décidé de reprendre le match et d'aller gagner ce trophée pour vous", a expliqué Pape Thiaw .

Le sélectionneur national a présenté ses excusé à ceux que le geste a pu heurter, ajoutant que "les amoureux du football comprendront que l'émotion est partie intégrante de ce sport".

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.