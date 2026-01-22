Cap-Vert/Sénégal: Éliminatoires CAN futsal - Les Lions à Praia pour affronter le Cap-Vert

Dakar — L'équipe nationale de futsal affronte celle du Cap-Vert, ce jeudi à Praia, en match aller comptant pour le premier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 de la catégorie, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le match retour est prévu mercredi 28 janvier, au stade Lat Dior de Thiès.

Le Maroc va accueillir la Coupe d'Afrique des nations de futsal en avril 2026.

Un deuxième deuxième tour de qualifications est prévu du 3 au 8 février, qui permettra de déterminer les sept qualifiés devant rejoindre le Maroc, triple tenant du titre et pays hôte de la compétition.