Cap-Vert/Sénégal: Éliminatoires CAN futsal - Les Lions à Praia pour affronter le Cap-Vert

22 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale de futsal affronte celle du Cap-Vert, ce jeudi à Praia, en match aller comptant pour le premier tour des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2026 de la catégorie, annonce la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Le match retour est prévu mercredi 28 janvier, au stade Lat Dior de Thiès.

Le Maroc va accueillir la Coupe d'Afrique des nations de futsal en avril 2026.

Un deuxième deuxième tour de qualifications est prévu du 3 au 8 février, qui permettra de déterminer les sept qualifiés devant rejoindre le Maroc, triple tenant du titre et pays hôte de la compétition.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.