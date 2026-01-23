Gabon: Préparer la jeunesse gabonaise pour l'avenir

communiqué de presse

LES POINTS MARQUANTS

Le CFEP-MTIC et le CFEP-MB-BTP sont des centres de formation professionnelle nouvellement créés au Gabon qui offrent aux jeunes des compétences pratiques et prêtes à l'emploi dans les domaines du numérique, des TIC, de la construction et de la menuiserie.

Le projet PRODECE, soutenu par la Banque mondiale, a considérablement modernisé la formation professionnelle et renforcé les liens entre l'éducation et les possibilités d'emploi pour les jeunes Gabonais.

Ces initiatives s'attaquent directement au chômage des jeunes en leur offrant une formation axée sur l'industrie et alignée sur les besoins du marché du travail, aidant ainsi les jeunes gabonais à se préparer à des carrières dans une économie en pleine diversification.

À 27 ans, Josserane ne s'attendait pas à travailler dans le développement web. Après un parcours scolaire difficile et de longues périodes d'incertitude quant à son parcours professionnel, il avait failli abandonner ses rêves. Aujourd'hui, il maîtrise les bases de données, les applications mobiles et l'entrepreneuriat - des compétences acquises au Centre de formation professionnelle et d'enseignement des métiers des technologies de l'information et de la communication (CFEP-MTIC) nouvellement créé à Nkok.

Josserane fait partie d'une nouvelle génération de jeunes Gabonais qui acquièrent des compétences précieuses et prêtes à l'emploi, grâce au Projet de développement des compétences et de l'employabilité (PRODECE) soutenu par la Banque mondiale. Même si le PRODECE s'est officiellement achevé en 2023, ses effets positifs sont déjà visibles. De nouveaux centres tels que le CFEP-MTIC, lancé en 2024, continuent de doter les jeunes des connaissances et des capacités essentielles pour réussir dans une main-d'oeuvre en évolution rapide d'aujourd'hui.

Lutter contre le chômage des jeunes en développant les compétences

Le chômage des jeunes reste un problème majeur au Gabon, avec plus d'un tiers des personnes âgées de 15 à 24 ans sans emploi. Alors que le Gabon s'active à diversifier son économie au-delà du pétrole, il existe une demande croissante de travailleurs qualifiés dans des secteurs tels que la construction, la transformation du bois, les énergies renouvelables et les technologies de l'information et de la communication (TIC).

Jusqu'à récemment, les programmes d'enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) avaient une portée limitée, étaient obsolètes et ne correspondaient pas aux besoins du marché du travail, en particulier pour les jeunes femmes. Face à cette situation, le gouvernement gabonais, avec le soutien de la Banque mondiale, a lancé le PRODECE en 2016 pour moderniser la formation professionnelle et créer des liens plus solides entre l'éducation et les opportunités d'emploi.

Formation axée sur l'industrie

Une étape importante de cette initiative a été franchie en janvier 2024 avec l'inauguration de deux centres de formation sectoriels au sein de la Zone économique spéciale de Nkok - un important pôle industriel situé près de Libreville - le CFEP-MB-BTP, spécialisée dans le bâtiment, la menuiserie et les travaux publics et le CFEP-MTIC, dédié aux métiers du numérique et des TIC.

Situés au sein d'un écosystème industriel actif, ces centres offrent aux étudiants une formation pratique, des stages, des apprentissages et une collaboration directe avec des employeurs du secteur privé. Les programmes englobent des disciplines telles que la menuiserie, le génie civil, les technologies d'énergie renouvelable et le développement Web complet.

« Avant, je ne pouvais créer que des sites Web de base », explique Rolly, 26 ans, étudiant au CFEP-MTIC. « Maintenant, je peux les rendre dynamiques et les connecter à des bases de données. Cette formation est ma passerelle vers l'indépendance et l'entrepreneuriat. »

Une seconde chance de réussite

Pour de nombreux étudiants, la formation apporte plus qu'une simple expertise technique, elle insuffle un sens revitalisé de l'orientation. Josserane, qui a quitté l'université avant d'avoir obtenu son diplôme, caractérise le centre comme un moment charnière dans leur développement.

« J'avais besoin de quelque chose de concret », dit-il. « Ici, j'ai appris à coder et à développer des applications. Ce centre m'a donné confiance en moi et redonné une seconde chance.

Les formateurs soutiennent également cette vision. Marvel, qui dirige les communications au CFEP-MTIC, affirme que l'objectif est au-delà de l'enseignement des compétences techniques.

« Nous ne formons pas seulement des techniciens, explique-t-il. « Nous formons des jeunes capables de s'adapter, d'innover et de contribuer activement au monde numérique. »

Résultats mesurables et valeur durable

Entre 2016 et 2023, le PRODECE a touché plus de 8 400 jeunes, dont près de la moitié étaient des femmes. Le programme a produit des résultats significatifs :

Construction et équipement de deux centres de formation modernes dans la ZES de Nkok

Modernisation de 49 programmes de formation avec des partenaires du secteur privé

Formation de 7 000+ jeunes par le biais de stages et d'apprentissages

Création de 260 entreprises dirigées par des jeunes, dont 60 % par des femmes

Réhabilitation et équipement des établissements de formation sur l'ensemble du territoire national

Mise en place d'un cadre national de certification des compétences normalisées

Bien que les résultats diffèrent d'un secteur à l'autre, ces investissements ont notamment amélioré l'accès à une formation de qualité et renforcé les voies d'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat. De nombreux diplômés font état d'une plus grande assurance et de perspectives de carrière plus définies.

Investir dans les populations, investir dans l'avenir

Soutenu par une aide de 66 millions de dollars de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), le PRODECE démontre l'engagement du Gabon à renforcer son capital humain. Cette initiative a également conduit à d'importantes réformes institutionnelles, telles que la création de l'Agence nationale de l'enseignement technique et professionnel (ANETFP) et le renforcement de l'Office national de l'emploi (ONE/PNPE), ce qui a permis d'améliorer la coordination et la gouvernance du secteur.

Actuellement, les centres de formation Nkok suivent un modèle de partenariat public-privé qui vise à la fois la durabilité et la pertinence dans le monde réel. Le gouvernement cherche à étendre cette stratégie à l'ensemble du pays, en s'attachant particulièrement à encourager davantage de femmes à participer à des domaines techniques qui ont toujours été dominés par les hommes.

« Ce centre m'a donné des compétences et de l'espoir », confie Josserane en souriant.

Le Gabon s'engage à renforcer son économie et à promouvoir l'inclusion sociale en misant sur l'investissement dans la jeunesse. Cette stratégie vise à favoriser le développement de compétences, à générer des opportunités d'emploi et à encourager une perspective positive pour l'avenir.