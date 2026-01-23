Afrique: Tensions entre Rabat et Dakar post CAN 2025 - L'appel à l'apaisement du PM sénégalais sera-t-il entendu?

Alors que le Sénégal continue de célébrer avec faste, sa victoire à la Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions de la Teranga face aux Lions de l'Atlas, la tension, elle, ne baisse pas. Loin s'en faut, elle a même monté de plusieurs crans, ces derniers jours, lorsque des Sénégalais ont appris que le Maroc détenait toujours des supporters sénégalais arrêtés pendant les échauffourées survenues après le pénalty contesté par les joueurs et le staff technique sénégalais au cours de la finale. Face à cette situation pour le moins préoccupante, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a appelé, le 22 janvier dernier, à dépassionner le match Maroc-Sénégal qui, on le sait, a été émaillé de fortes tensions. Sera-t-il entendu ?

Les jours à venir nous le diront. En attendant, on peut dire que le Maroc est loin d'avoir digéré sa défaite face au Sénégal. A preuve, le royaume chérifien continue à détenir des supporters sénégalais. Et ce n'est pas tout. Il a aussi saisi les instances continentale et internationale de football afin qu'elles prennent des sanctions fortes contre le Sénégal.

En effet, Rabat estime que le comportement des Lions de la Teranga, c'est-à-dire le fait qu'ils ont quitté la pelouse avant la fin du match, a joué sur la sérénité des Lions de l'Atlas, entraînant ainsi leurs contre-performances. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le Premier ministre sénégalais est dans son rôle. En appelant les uns et les autres à jouer balle à terre, il montre ainsi que les autorités sénégalaises ont pris la pleine mesure du péril. Mieux, qu'elles sont loin d'être dans la même logique que certains supporters qui jouent les va-t-en-guerre sur les réseaux sociaux.

Les autorités doivent, s'il le faut, prendre des mesures fortes à l'encontre de tous ceux qui jouent les boutefeux sur les réseaux sociaux

Cela dit, il appartient aux deux nations qui entretenaient d'excellentes relations depuis Mathusalem, de savoir raison garder. Comme on le dit, le football, ce n'est pas la guerre. Certes, perdre une finale chez soi surtout dans les conditions que l'on sait, peut provoquer la colère de tout un peuple. Mais après tout, le football n'est qu'un jeu. Le Maroc doit d'autant plus savoir préserver ses relations avec toutes les nations, qu'il ambitionne d'abriter l'organisation de la Coupe du monde en 2030. C'est dire s'il gagnerait à saisir cette main tendue du Premier ministre sénégalais. Les supporters sénégalais ne doivent pas non plus en rajouter à la peine des supporters marocains.

La violence n'a pas sa place sur un terrain de football. Et cela, les autorités sénégalaises doivent l'enseigner à leurs compatriotes. Au-delà du communiqué de la Primature sénégalaise au ton sensibilisateur, les autorités doivent, s'il le faut, prendre des mesures fortes à l'encontre de tous ceux qui jouent les boutefeux sur les réseaux sociaux. En tous les cas, le Sénégal n'échappera pas à l'épée de Damoclès des instances du football. Et le Premier ministre semble l'avoir bien compris. D'où l'intérêt de travailler à se rabibocher avec le Maroc et espérer ainsi atténuer ces sanctions qui s'annoncent lourdes.