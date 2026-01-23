Congo-Brazzaville: Numérique - Akiéni Academy met en lumière de jeunes talents congolais

L'initiative Akiéni Academy organisera, les 29 et 30 janvier prochains, au Mémorial Pierre Savorgnan de Brazzaville, une conférence dédiée aux métiers du numérique. Cet événement marquera à la fois la restitution des travaux de la première session et le lancement officiel de la promotion 2026.

Former des jeunes aux métiers du numérique afin de répondre aux besoins réels du marché et accompagner la transformation digitale du Congo, telle est l'ambition portée par l'Akiéni Academy.

L'initiative congolaise donne ainsi rendez-vous au public (jeunes étudiants, chefs d'entreprise et représentants d'institutions) pour deux journées placées sous le signe de l'innovation, du talent et de l'employabilité. L'occasion de mettre en lumière des parcours, des compétences et des solutions numériques concrètes, issues d'une formation qui se veut pratique et orientée vers l'action.

Pendant plusieurs mois, les académiciens seront formés aux fondamentaux du développement numérique tout en travaillant sur des projets inspirés de problématiques réelles. Au-delà des compétences techniques, la formation met également l'accent sur le développement de qualités humaines essentielles telles que l'esprit d'équipe, la rigueur, l'autonomie et le sens des responsabilités. L'objectif est de former des profils immédiatement opérationnels, capables de contribuer activement à la transformation digitale du pays.

L'événement réunira des jeunes, des entreprises, des institutions ainsi que des partenaires nationaux et internationaux. Pour l'édition 2026, 400 étudiants ont été sélectionnés, dont 150 déjà diplômés, confirmant l'intérêt croissant pour cette initiative dédiée à l'avenir numérique du Congo.