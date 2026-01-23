Afrique Centrale: Brazzaville abritera au mois d'août le forum sur l'entrepreneuriat bleu féminin

Pour garantir la réussite de cet évènement, la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs du Congo (Fofe-Congo) que préside Carine Ibombo, a conclu le 20 janvier à Brazzaville, un protocole d'accord avec la Fédération des associations pour l'économie bleue au Congo (Faebco).

Le forum sur l'entrepreneuriat bleu féminin en Afrique centrale se tiendra en août prochain dans la ville-capitale. Elle réunira divers acteurs nationaux et internationaux autour des enjeux, opportunités et perspectives de l'économie bleue dans la sous-région, et a pour objectif de relier la sécurité, la formation et l'économie durable.

Evoquant la problématique, la présidente du Fofe-Congo, Carine Ibombo, a estimé que cette rencontre se veut un rendez-vous technique, orienté vers la recherche des solutions concrètes et durables. A l'occasion, ces expertes devraient proposer des réponses pratiques qui permettront de sécuriser les activités des femmes entrepreneures, d'améliorer leurs conditions de travail et de réduire les dangers liés à l'exercice de l'entrepreneuriat bleu.

« Il ne s'agit pas seulement de soutenir une activité économique, de préserver des vies humaines, mais aussi et surtout de garantir aux femmes la possibilité de travailler afin de nourrir et de soutenir leurs familles. L'initiative vise à obtenir des résultats probants, susceptibles d'améliorer les conditions de travail des femmes, de réduire les risques et de sécuriser les activités économiques », a-t-elle précisé.

Lors de ces assises, a renchéri la présidente de la Fofe-Congo, les débats se focaliseront essentiellement sur l'entrepreneuriat bleu, en vue d'éradiquer les risques auxquels les femmes sont exposées.

Carine Ibombo a par ailleurs rassuré l'opinion que la collaboration entre ces deux fédérations est stratégique, étant donné que la Faebco dispose des outils, du savoir-faire et des données techniques nécessaires en matière d'identification des problèmes auxquels les femmes sont confrontées au quotidien dans leurs activités.

S'exprimant à son tour, le président de la Faebco, Pitsou Lebela Issendet Abondo, a souligné que ce partenariat s'inscrit dans le cadre d'une politique générale visant à répondre aux besoins de formation, de sensibilisation et d'appropriation du concept d'économie durable.