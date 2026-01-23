Le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité a organisé un atelier d'immersion et de vulgarisation de la banque d'outils du « Guichet appui technique », le jeudi 22 janvier 2026, à Ouagadougou.

Dans le cadre de la mise en œuvre de son « guichet appui technique », l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriale (ADCT) a développé une banque d'outils destinés aux Collectivités territoriales (CT). Pour garantir une appropriation de ces outils par les acteurs locaux et les partenaires, le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité, à travers l'Agence d'appui au développement des collectivités territoriale (ADCT), a tenu un atelier, le jeudi 22 janvier 2026 à Ouagadougou.

L'événement a été placé sous la présidence du secrétaire général du ministère en charge de l'administration territoriale, Saidou Sankara. L'atelier a permis de faire une présentation introductive de l'offre d'appui technique et de démontrer les fonctionnalités de la « Banque d'outils » de l'ADCT. Par ailleurs, il a été question de recueillir les attentes et les suggestions de perfectionnement.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

A entendre M. Sankara, la rencontre vise à officialiser et vulgariser les instruments d'accompagnement technique mis désormais à la disposition des CT. Il a ajouté que depuis sa création, l'ADCT s'est vu confier une mission essentielle d'accompagner efficacement les collectivités territoriales à travers la mobilisation et la mise à disposition d'appuis techniques et financiers adaptés à leurs besoins.

En outre, le secrétaire général a confié que dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires, sociaux, économiques et environnementaux majeurs, les collectivités territoriales sont en première ligne.

Un levier stratégique pour harmoniser les pratiques

Ainsi, pour lui, elles sont appelées à jouer un rôle central dans la résilience des communautés et dans la fourniture de services sociaux de base. Il a ajouté que pour relever ces défis, il est impératif de renforcer les capacités techniques, de disposer d'outils adaptés et de promouvoir une collaboration étroite entre l'Etat, les collectivités territoriales et les partenaires.

« C'est tout le sens de la mise en place et de l'opérationnalisation du Guichet 'Appui technique et, aujourd'hui, de cette banque d'outils qui constitue un dispositif structuré d'accompagnement des acteurs locaux », a renchéri M. Saïdou Sankara. Il a aussi fait savoir que cette banque d'outils va bien au-delà d'une simple plateforme.

Car, a-t-il expliqué, elle est pensée comme un levier stratégique pour harmoniser les pratiques, professionnaliser l'appui-conseil, faciliter l'ingénierie territoriale et améliorer la qualité des projets et programmes portés par les collectivités territoriales. « A travers cette activité, le ministère de l'Administration territoriale et de la Mobilité réaffirme son engagement constant en faveur d'une décentralisation efficace, inclusive et porteuse de développement, de cohésion sociale et de gouvernance de proximité », a-t-il dit.

En plus, il a déclaré être convaincu que des collectivités mieux outillées, accompagnées et coordonnées sont un gage de réussite de nos politiques publiques au niveau local. A cet effet, il a invité l'assistance à une participation active aux travaux, à partager les expériences et à formuler des recommandations concrètes et opérationnelles.