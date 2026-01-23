Le Magazine économique et financier de référence au Sénégal, Le Marché, a organisé, samedi 17 janvier 2026 à Dakar, la 1ère édition du Forum Dakar Business Connect (DBC) autour du thème : « La titrisation et le financement du développement : opportunités, enjeux et perspectives ».

Deux panels ont été au programme : le premier sur « La titrisation : un levier stratégique pour le financement des infrastructures et des politiques publiques » et le second « La titrisation et le secteur privé, en tant qu'outil pour accélérer la croissance des entreprises et dynamiser les marchés financiers ».

En complément de ces panels, une Keynote prononcée par le Directeur Général de KF Titrisation, Mouhamadou Moustapha Faye, a permis d'explorer en profondeur les enjeux et les atouts de la titrisation. Des Masterclass et des ateliers pratiques ont également permis de revenir sur les récentes opérations de titrisation couronnées de succès dans l'espace UEMOA.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« L'objectif de cette première édition était de clarifier le concept de la titrisation et son utilité dans le financement du développement. Il s'agissait également de mettre en lumière les opportunités qu'elle offre aux États, aux entreprises, aux banques et aux investisseurs institutionnels, tout en identifiant les contraintes, les risques et les prérequis nécessaires à un recours efficace et soutenable à cet outil financier », a déclaré Dr Abdou Diaw, directeur de publication et fondateur du magazine Le Marché.

Selon lui, ce rendez-vous, qui se veut pérenne, ambitionne de stimuler le débat économique et financier tout en établissant un cadre d'échanges structuré entre les différents acteurs de l'écosystème.

Le magazine financier Le Marché oeuvre depuis plusieurs années à susciter le débat et à éveiller l'intérêt autour des grandes mutations et des enjeux économiques majeurs. C'est dans cette dynamique qu'il a lancé le concept Dakar Business Connect (DBC), une initiative visant à explorer des thématiques clés de l'économie et de la finance, en donnant la parole à des professionnels et à des références reconnues dans leurs domaines respectifs.

A Propos de Le Marché

Le Marché est à la fois une plateforme digitale et un magazine d'informations économiques et financières édité par l'Agence de communication Africa Medias Finance (AMFin).

Cette publication mensuelle, destinée aux décideurs, aux investisseurs et à tous les acteurs intervenant dans le secteur de l'économie, de la finance, des assurances, des Fintech, des ressources extractives et des Télécom, vous parle et vous aide à être au diapason de l'actualité économique et financière. Il vous connecte également aux mutations et faits saillants des secteurs clés de l'économie tels que le pétrole et le gaz, les assurances, etc.

Grâce au traitement approfondi des sujets, au décryptage des thématiques oú nous faisons intervenir des experts de renom et de qualité, nous mettons à votre disposition, un outil de compréhension et d'aide à la décision. Une véritable révolution qui porte, apporte mais également accompagne la transformation structurelle.

Votre magazine préféré s'affirme en un support incontournable pour comprendre, commenter et démystifier l'information économique financière.