Congo-Kinshasa: Entre crainte et résilience, les commerces rouvrent partiellement à Uvira

Ce jeudi 22 janvier au matin, certains petits commerçants d'Uvira ont retrouvé leur courage pour relancer leurs activités malgré la peur persistante. En revanche, les grands commerces, supermarchés, restaurants et hôtels de renom restent dubitatifs et attendent une amélioration nette de la situation sécuritaire avant de rouvrir, selon des sources locales concordantes.

Dans une ville désormais majoritairement contrôlée par les combattants Wazalendo, alliés des Forces armées de la RDC (FARDC), les opérateurs économiques font preuve d'une grande prudence. L'absence des autorités politico-administratives accentue leur hésitation à reprendre pleinement leurs activités.

Reprise timide au marché de Mulongwe

Cependant , au marché de Mulongwe, les étalages débordent à nouveau de produits variés. La population s'approvisionne librement auprès des vendeurs ravis de renouer avec leurs clients.

Un habitant interrogé ce jeudi 22 janvier, en pleine matinée, témoigne : « Les activités marchent bien, sauf dans les supermarchés. L'ambiance y est encore lourde. La plupart des commerçants attendent le retour des autorités avant d'ouvrir. La circulation des Wazalendo, armés et en tenue civile, inquiète. L'équipe avancée de la mairie d'Uvira, attendue hier de Bujumbura, n'est toujours pas arrivée. »

Il y a quelques jours, les rebelles AFC-M23, qui occupaient la ville depuis près de deux mois, se sont retirés. Les activités, paralysées ces derniers jours, reprennent ainsi progressivement dans un climat mêlant espoir et incertitude.