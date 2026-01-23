Afrique: 39e anniversaire de l'Appo - Une cérémonie commémorative prévue à Brazzaville

L'Organisation des producteurs de pétrole africains (Appo), créée le 27 janvier 1987 à Lagos, au Nigeria, totalise 39 années d'existence dédiées à la promotion de la coopération entre les pays africains et leurs partenaires internationaux. À l'occasion de cette célébration, l'organisation panafricaine réunit à Brazzaville les ambassadeurs et chefs de mission des pays membres autour des enjeux de production et de l'avenir énergétique du continent, dans un contexte marqué par un renouvellement de sa gouvernance.

Pour marquer cet anniversaire, plusieurs manifestations sont prévues. Le temps fort sera la tenue, le 27 janvier à Brazzaville, de la 4e réunion du Forum des ambassadeurs et chefs de mission des pays membres de l'Appo accrédités auprès de la République du Congo. Cette rencontre stratégique offrira un cadre d'échanges et de concertation sur les grandes orientations de l'organisation. Elle se déroulera autour du thème : « Le développement du contenu local dans les activités pétrolières et gazières en Afrique ».

Cette réunion intervient quelques semaines après la 4e Conférence-Exposition sur le contenu local en Afrique organisée à Brazzaville par l'organisation. Les discussions porteront notamment sur les initiatives de l'Appo en faveur de la promotion du contenu local, dont la Déclaration de Brazzaville signée en novembre dernier.

Les participants examineront également l'état d'avancement du projet de création de la Banque africaine de l'énergie (AEB), porté par l'organisation en partenariat avec Afreximbank. Une visite d'inspection du siège de cette future institution, situé à Abuja, au Nigéria, est annoncée pour début février.

Le 39e anniversaire de l'Appo coïncide par ailleurs avec une nouvelle étape de son histoire, marquée par des changements à la tête de ses instances dirigeantes. Au niveau du Conseil ministériel, la présidence est désormais assurée par la Côte d'Ivoire, représentée par Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie.

La vice-présidence revient à Acacia Bandubola Mbongo, ministre des Hydrocarbures de la République démocratique du Congo. Le Secrétariat général accueille également un nouveau directeur général, Farid Ghezali, entré en fonction ce 5 janvier à Brazzaville, à la suite de sa nomination par la 48e session ordinaire du Conseil ministériel tenue le 4 novembre dernier.

L'histoire de l'Appo trouve ses racines dans les années 1980, à l'initiative de pays africains membres de l'Organisation des pays exportateurs de Pétrole, notamment l'Algérie, le Gabon, la Libye et le Nigéria, soucieux de répondre aux déséquilibres économiques provoqués par la flambée des prix du pétrole.

Après plusieurs consultations et réunions, notamment à Libreville en 1984 et à Brioni en 1985, huit pays fondateurs se sont réunis à Lagos en janvier 1987 pour créer l'Association des producteurs de pétrole africains (Appa).

Près de quatre décennies plus tard, l'organisation compte 18 pays membres, auxquels s'ajoute le Venezuela en tant que membre honoraire. Entre 2014 et 2019, une vaste réforme a conduit à une redéfinition de sa mission, de sa vision et de sa structure, ainsi qu'à son changement de dénomination, l'Appa devenant l'Appo. À l'aube de ses 40 ans, l'organisation entend ainsi consolider son leadership et renforcer son rôle stratégique dans le développement de l'industrie africaine des hydrocarbures.