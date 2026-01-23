Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 23 janvier 2026

revue de presse

Carburant : Un retour à la normale se profile dans les stations maliennes

La crise du carburant marque une pause au Mali. Porté par une hausse des importations et la création de stocks de sécurité, le gouvernement veut transformer cette accalmie en stabilité durable, à l’approche du Ramadan.

Après plusieurs semaines de tension autour de la distribution des hydrocarbures, les files d’attente se sont nettement résorbées dans les stations-service du pays. Selon les données rendues publiques lors de la 12ᵉ réunion du cadre de concertation entre le ministère de l’Industrie et du Commerce et les acteurs du secteur pétrolier, la situation s’améliore de manière tangible.

Réunis le 22 janvier 2026, le Groupement professionnel du pétrole (GPP) et le Groupement malien des professionnels du pétrole (GMPP) ont dressé un bilan jugé « encourageant » de la semaine écoulée. (Source Sahel Tribune)

La Guinée-Bissau suspend l'essai clinique d'un vaccin contre l’hépatite B

En Guinée-Bissau l'essai clinique d'un vaccin contre l'hépatite B a finalement été suspendu jeudi après des semaines de flou.

Les autorités sanitaires du pays exigent un examen éthique urgent car cette étude prévoyait de priver 7 000 nouveau-nés d’une dose de vaccin les protégeant des risques de cirrhose et de cancer du foie. Un choix qui divise les scientifiques. Pour la Guinée- Bissau, la priorité reste la protection des populations. Mais aux États-Unis, on maintient que l’étude se poursuit normalement. (Source Africanews)

Burkina : Les cliniques mobiles ont touché 2 millions de femmes

Le gouvernement burkinabè a dressé un bilan positif de son initiative de cliniques mobiles déployées à travers les 13 régions du pays, révélant que près de deux millions de femmes ont bénéficié de sensibilisations et de soins spécialisés gratuits en un an de fonctionnement.

Lancé le 16 juillet 2024 sous l’impulsion du président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, le programme des cliniques mobiles vise à briser les barrières géographiques et financières qui entravent l’accès aux soins spécialisés.

En une année d’exercice, 468 sorties ont été effectuées dans diverses localités, permettant de sensibiliser environ 2 millions de femmes à l’auto-examen des seins, un geste crucial pour la détection précoce du cancer. (Source Apanews)

Nigeria: Faute de financements, l'aide alimentaire d'urgence menacée pour plus d'un million de personnes

Dans le nord-est du Nigéria, plus d'un million de personnes risquent d'être privées d'aide alimentaire et nutritionnelle d'urgence dans les semaines à venir, alors que la violence et la faim s'intensifient. Faute de financements urgents et pour la première fois au Nigéria, l'assistance du Programme alimentaire mondial (PAM) sera limitée à seulement 72.000 personnes, a averti jeudi une agence des Nations Unies.

Cette alerte du PAM intervient alors que ce pays d'Afrique de l'ouest est confronté à l'une des pires crises alimentaires de ces dernières années. (Source UN News Service)

A Davos, l’Onu défend sa Charte face aux attaques américaines

A Davos, la Présidente de l’Assemblée générale des Nations Unies, Annalena Baerbock, a lancé un vigoureux plaidoyer pour défendre l’organisation face à ce qu’elle a qualifié d’attaques directes. Cette défense intervient dans un climat de défiance accru envers le multilatéralisme, récemment illustré par les propos de l’ancien président américain Donald Trump évoquant la création d’une structure alternative aux Nations Unies.

Lors d’une session du Forum économique mondial consacrée à la confiance internationale, Annalena Baerbock n’a pas minimisé la crise. Elle a reconnu que l’ONU était “carrément attaquée”.

Pour y répondre, elle a présenté la Charte des Nations Unies comme “l’assurance-vie collective du monde” et a rappelé le caractère unique de l’Assemblée générale, où les 193 États membres disposent d’une voix égale. Elle a insisté sur le fait que sans ces règles communes, le monde risquait de sombrer dans le chaos et la loi du plus fort. (Source Africapresse)

L’Union africaine lève ses sanctions contre la Guinée après l’élection présidentielle

Suspendue depuis le coup d’État militaire de septembre 2021, la Guinée a été réintégrée, jeudi 22 janvier, au sein de l’Union africaine. L’organisation panafricaine estime que l’élection présidentielle de décembre 2025 marque un retour à l’ordre constitutionnel, malgré un contexte politique toujours très verrouillé.

Réuni à Addis-Abeba, le Conseil paix et sécurité de l’Union africaine (UA) a annoncé, jeudi 22 janvier, la levée des sanctions imposées à la Guinée. Le pays d’Afrique de l’Ouest avait été suspendu des instances de l’organisation continentale à la suite du coup d’État militaire de septembre 2021, qui avait renversé le président Alpha Condé.

Dans un communiqué, l’UA indique avoir « décidé de lever la suspension de la participation de la République de Guinée aux activités de l’Union africaine », saluant l’organisation de l’élection présidentielle tenue fin décembre. (Source Africa Radio)

Afrique Centrale: Brazzaville abritera au mois d'août le forum sur l'entrepreneuriat bleu féminin

Pour garantir la réussite de cet évènement, la Fédération des organisations des femmes entrepreneurs du Congo (Fofe-Congo) que préside Carine Ibombo, a conclu le 20 janvier à Brazzaville, un protocole d'accord avec la Fédération des associations pour l'économie bleue au Congo (Faebco).

Le forum sur l'entrepreneuriat bleu féminin en Afrique centrale se tiendra en août prochain dans la ville-capitale. Elle réunira divers acteurs nationaux et internationaux autour des enjeux, opportunités et perspectives de l'économie bleue dans la sous-région, et a pour objectif de relier la sécurité, la formation et l'économie durable. (Source Les Dépêches de Brazzaville)

Tunisie : Trois ans et demi de prison pour deux journalistes critiques du pouvoir

Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies ont été condamnés, jeudi 22 janvier, pour « blanchiment d’argent » et « évasion fiscale ». Ils sont déjà en détention depuis presque deux ans pour des déclarations considérées comme critiques du président Kas Saïed.

Deux célèbres chroniqueurs tunisiens, Mourad Zeghidi et Borhen Bsaies, ont été condamnés jeudi 22 janvier à trois ans et demi de prison pour « blanchiment d’argent » et « évasion fiscale », ont annoncé des médias locaux et la sœur de l’un d’eux. « Trois ans et demi pour Mourad et Borhen », a écrit sur Facebook la sœur de M. Zeghidi, Meriem Zeghidi Adda.

Les deux hommes sont déjà en détention depuis presque deux ans pour des déclarations considérées comme critiques du pouvoir du président Kaïs Saïed, dans des émissions de radio et de télévision ainsi que dans des publications sur les réseaux sociaux. (Source Le Monde Afrique)

RDC: Série d'arrestations dans l'entourage de l'ex-président Joseph Kabila depuis un mois

En République démocratique du Congo (RDC), six jours après son arrestation, on a désormais quelques nouvelles d’Aubin Minaku. Selon ses proches, le vice-président du PPRD de Joseph Kabila et ancien vice-président de l’Assemblée nationale est actuellement détenu par le Conseil national de cyberdéfense, un service de renseignement rattaché à la présidence congolaise.

Cependant, ses avocats n’ont toujours pas accès à lui. Une arrestation qui s’inscrit dans une série d’interpellations visant, depuis environ un mois, des dirigeants du parti de Joseph Kabila et plusieurs de ses proches. (Source RFI)

Sukuk international: Le Bénin émet 500 millions de dollars, une première en Afrique

Le Bénin a réussi, le 22 janvier 2026, une levée de fonds internationale de 850 millions de dollars, marquée par l’émission inaugurale d’un Sukuk souverain de 500 millions de dollars. Une opération historique, première du genre pour un État africain, qui témoigne de l’attractivité croissante du pays auprès des investisseurs internationaux et de sa stratégie de diversification des financements.

Le Bénin a annoncé, le 22 janvier 2026, une opération de financement internationale d’un montant total de 850 millions de dollars, structurée autour de deux émissions obligataires. La principale innovation réside dans l’émission inaugurale d’un Sukuk souverain de 500 millions de dollars, assorti d’une maturité de sept ans.

Il s’agit de la première émission de ce type réalisée par un État africain sur les marchés internationaux. Cette opération est complétée par une réouverture de l’Eurobond arrivant à échéance en 2038, pour un montant de 350 millions de dollars. (Source Beninwebtv)