Congo-Kinshasa: Un officier des FARDC condamné à 20 ans de prison pour s'être filmé en opération militaire à Djugu

La Cour militaire de l'Ituri a condamné mercredi 21 janvier le capitaine de corvette Buba Ambwa Jean Dénis, commandant de bataillon ad intérim de la force navale sur le lac Albert, à 20 ans de servitude pénale principale.

L'officier a été reconnu coupable de violation des consignes militaires après s'être filmé, avec des militaires sous son commandement, en pleine opération contre les rebelles CRP de Thomas Lubanga, en Ituri.

Le 8 octobre 2025, le capitaine Buba Ambwa conduit une unité à bord d'un hors-bord vers le littoral de Nyambamba, à Kasenyi, pour affronter les miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP). Durant cette mission, il se filme avec ses hommes via son téléphone avant de diffuser la vidéo sur les réseaux sociaux.

Le ministère public a qualifié cet acte de violation manifeste des consignes en période de guerre. Après délibéré, la Cour a prononcé la culpabilité de l'officier, ordonné sa radiation des rangs des FARDC et qualifié la sentence de caractère pédagogique pour les autres militaires. La défense a fait appel de cette décision.