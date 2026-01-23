Angola: Le pays et la Banque mondiale évaluent le renforcement de leur coopération dans le secteur de l'eau

Luanda — Le projet Bita, qui vise à renforcer l'approvisionnement en eau dans les provinces de Luanda et d'Icolo e Bengo, a été l'un des principaux sujets abordés lors de la rencontre que le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a accordée ce jeudi à Luanda à une délégation de la Banque mondiale (BM).

Outre ce projet, la réunion, qui s'inscrivait dans le cadre du renforcement de la coopération institutionnelle et du suivi stratégique des projets, a également permis d'analyser les problématiques structurelles du secteur de l'eau en Angola.

À cette occasion, la mission de la BM a souligné la nécessité d'insuffler un plus grand dynamisme à la mise en oeuvre concrète du projet Bita, notamment en ce qui concerne le volet captage d'eau.

Par ailleurs, le ministre João Baptista Borges a assuré qu'« il n'y avait aucune contrainte financière », envisageant la possibilité d'une seconde phase visant à accroître la capacité de production et à étendre le réseau de distribution.

La réunion a également porté sur les questions relatives au projet « Pro-Eau », jugé crucial pour le gouvernement angolais afin de renforcer la viabilité institutionnelle et financière de l'entreprise publique des eaux de Luanda (EPAL).

À cet égard, le ministre a réaffirmé l'intérêt de l'Exécutif pour la participation de la Banque mondiale à ce projet, compte tenu de son impact structurant sur le sous-secteur.

João Baptista Borges s'est également félicité des progrès accomplis dans les projets financés par la Banque mondiale, soulignant la contribution déterminante de ses initiatives à l'amélioration de l'accès à l'eau potable pour la population angolaise.

Le ministre a par ailleurs réaffirmé la volonté de l'Exécutif angolais d'approfondir la coopération institutionnelle, remerciant l'institution financière internationale pour son engagement et son dévouement à la mise en oeuvre de projets dans le secteur.

La délégation de la Banque mondiale comprenait Anna Wellenstein, représentante pour l'Afrique dans les domaines de l'eau, de l'agriculture, de l'environnement et du développement social, et João Carlos, représentant de l'institution en Angola, ainsi que des experts de la Banque mondiale dans les domaines de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement.