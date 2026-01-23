Congo-Kinshasa: A Kinshasa, le CREFDL lance la plateforme numérique de contrôle citoyen « Mokengeli »

Le Centre de recherche en finances publiques et développement (CREFDL) renforce le contrôle citoyen sur l'utilisation des revenus du secteur extractif en RDC.

Pour ce faire, il a présenté, ce jeudi 22 janvier à Kinshasa, sa plateforme numérique dénommée « Mokengeli ». Ce projet offre l'opportunité à tout citoyen de dénoncer ou louer les actions menées dans ce secteur vital de la vie du pays.

Cette plateforme constitue un outil innovant au service d'une gouvernance transparente, inclusive et participative. Conçue pour renforcer la surveillance citoyenne, Mokengeli permet aux citoyens de jouer un rôle actif dans le suivi de l'utilisation des fonds issus du secteur extractif, notamment ceux destinés à la réalisation de projets sociaux.

Le coordonnateur du CREFDL explique que cet engagement vise à assainir le secteur extractif qui mobilise plus de moyens pour la survie du pays. Pour sa part, le procureur général près la Cour des comptes a salué cette initiative qui, selon lui, va aider le pays les antivaleurs dont la corruption la concussion et le détournement des deniers publics.

Guy Tshipata reconnait que les immunités et autres privilèges accordés à certaines personnes entrave l'action publique. La mise en œuvre de la plateforme « Mokengeli » bénéficie de l'appui financier de l'Union européenne à travers le projet 'Démocratisation de la gouvernance du secteur extractif en RDC par le contrôle et la participation citoyenne ».