Ethiopie: Un atelier éthiopien-israélien sur la cybersécurité met en avant l'urgence de consolider les systèmes de défense numérique.

Addis-Abeba — Les cybermenaces alimentées par l'intelligence artificielle et les moyens de consolider les systèmes de défense numérique ont été largement examinés lors d'un atelier sur la cybersécurité organisé aujourd'hui à Addis-Abeba.

Placée sous le thème « Tendances et évolutions de la cybersécurité : l'Éthiopie dans le contexte mondial », la rencontre a réuni des spécialistes nationaux et internationaux, ainsi que des représentants d'institutions publiques et d'organisations non gouvernementales.

S'exprimant à cette occasion, le ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie, Muluken Kere, a indiqué que la cybersécurité constitue l'un des axes prioritaires de la stratégie nationale « Numérique 2030 », récemment lancée, à mesure que l'Éthiopie s'engage dans de nouveaux domaines de l'économie numérique.

Il a rappelé que le pays avait déjà mené à bien la stratégie « Numérique 2025 », avant d'initier un nouveau cadre visant à renforcer la société, stimuler la croissance économique et améliorer la compétitivité internationale.

Selon le ministre d'État, la mise en place d'un environnement numérique sûr demeure indispensable à l'édification d'une économie numérique solide.

Il a également souligné que la coopération de l'Éthiopie en matière de cybersécurité, aux niveaux international et régional, s'est intensifiée, cet atelier illustrant concrètement ces efforts de partenariat.

Pour sa part, l'ambassadeur d'Israël en Éthiopie, Avraham Neguise, a affirmé que la cybersécurité dépasse désormais le cadre technique pour devenir un enjeu stratégique majeur.

Alors que l'Éthiopie accélère sa transformation numérique, la protection des données, des systèmes et des infrastructures numériques revêt une importance cruciale, a-t-il souligné, insistant sur la responsabilité collective et la nécessité d'une coopération transfrontalière.

Le président de l'Association éthiopienne de cybersécurité, Berhanu Beyene, a mis en avant l'importance des partenariats avec des pays disposant d'une expertise technologique avancée, tandis que l'expert israélien Andrew Pelled a averti que les cybermenaces basées sur l'IA figurent parmi les défis les plus complexes actuels.

Il a insisté sur la sensibilisation comme première ligne de défense, dans un contexte où les risques numériques touchent désormais aussi bien les institutions que les particuliers.

L'atelier d'une journée a été organisé par l'ambassade d'Israël, en collaboration avec le ministère de l'Innovation et de la Technologie et l'Association éthiopienne de cybersécurité.