Sénégal: Kedougou - Tomboronkoto pose la première pierre de son centre d'affaires villageois

La commune de Tomboronkoto a franchi une étape dans le cadre de la promotion de son développement local avec la pose de la première pierre du centre d'affaires villageois (CAV), au niveau du village de Tenkoto-nding.

La cérémonie officielle, présidée ce jeudi par l'adjoint au préfet de Kédougou, Papa Abdoulaye Mbaye, marque le démarrage d'un projet structurant destiné à renforcer durablement les moyens de subsistance des communautés locales.

Inscrit dans le Plan de développement communal, le CAV est le fruit d'un partenariat entre Pettowal Mining Company (PMC), Enda Énergie et les autorités territoriales. Il vise à diversifier l'économie locale en dépassant la seule vocation minière de la zone, pour valoriser pleinement le potentiel agricole, forestier et humain de Tomboronkoto.

Dans son discours, l'adjoint au préfet a rappelé que la commune ne saurait être réduite à l'exploitation aurifère. « Nous sommes dans une zone à forte vocation agricole et à biodiversité exceptionnelle, avec des aires de conservation abritant notamment des chimpanzés et des hippopotames », a-t-il souligné. Selon lui, le centre d'affaires villageois s'inscrit dans une logique de conservation productive, conciliant protection de l'environnement et développement économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

L'infrastructure comprendra plusieurs blocs économiques, dont des unités de transformation des produits forestiers non ligneux tels que le miel, le baobab ou d'autres ressources locales.

« Cueillir et vendre à l'état brut ne crée pas de richesse durable. La transformation locale est la clé pour générer de la plus-value et améliorer les revenus des populations », a insisté Papa Abdoulaye Mbaye, appelant également à la formation et à la formalisation des groupements communautaires, en particulier féminins.

Au nom de PMC, Cheikhou Mouctarou Sylla, directeur de l'environnement et des communautés, a présenté le centre comme un outil structurant au service de l'économie locale. « Ce projet traduit notre conviction que le développement économique doit aller de pair avec la préservation de la biodiversité et le bien-être des communautés riveraines », a-t-il déclaré. Outre les unités de transformation, le centre intégrera un centre d'interprétation culturelle, dédié à la valorisation du patrimoine local et à la sensibilisation environnementale.

Le directeur exécutif d'Enda Énergie, Emmanuel Seck, a pour sa part défendu une vision de "durabilité profitable", fondée sur la résilience des écosystèmes et l'autonomisation économique des femmes.

Il a annoncé que le site sera alimenté par une mini-centrale solaire, renforçant ainsi l'accès aux énergies renouvelables. « Nous devons privilégier la durabilité plutôt que la recherche de gains immédiats, afin de ne pas compromettre l'avenir des générations futures », a-t-il plaidé.

Quant au maire de Tomboronkoto, Nfaly Camara, il a salué un projet qui lie étroitement développement local et protection de la biodiversité. Il a réaffirmé l'engagement de la commune à accompagner la mise en œuvre du CAV, soulignant que la conservation de l'environnement est une compétence transférée et une responsabilité collective.

La pose de cette première pierre consacre ainsi une vision partagée : faire du Centre d'Affaires Villageois de Tenkoto-nding un véritable moteur de développement économique, social et culturel, au service des populations de Tomboronkoto et de la préservation de leur riche terroir.