Sénégal: Saint-Louis - La Douane sensibilise les élèves à ses missions au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall

En prélude à la Journée internationale des Douanes, la Direction régionale des Douanes du Nord a organisé une cérémonie de levée des couleurs au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, anciennement lycée Faidherbe, à Saint-Louis. L'initiative s'inscrit dans une démarche de rapprochement entre l'administration douanière et le milieu scolaire.

Présidée par le colonel Ahmadou Thioye, inspecteur principal des Douanes de classe exceptionnelle et directeur régional des Douanes du Nord, la cérémonie a été un moment de communion autour du drapeau national, symbole fort de la République. Elle a été suivie d'une leçon pédagogique sur l'organisation et les missions de la Douane sénégalaise.

À cette occasion, le colonel Thioye a rappelé le rôle stratégique de l'administration douanière. « Nous avons voulu rencontrer les élèves pour leur expliquer les missions de la Douane, notamment la mobilisation des ressources pour le budget de l'État, la protection de l'économie nationale contre la fraude et la contrebande, ainsi que la lutte contre les trafics transnationaux », a-t-il déclaré.

Selon lui, les élèves constituent des relais essentiels pour diffuser le message de citoyenneté et de coopération. « Les élèves sont d'excellents leviers pour toucher les populations et renforcer, avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité, la protection de notre société », a ajouté le directeur régional.

L'initiative a été saluée par les autorités éducatives. Mafall Der, secrétaire général de l'Inspection d'académie de Saint-Louis, a souligné l'intérêt pédagogique de la rencontre, estimant qu'elle a permis aux élèves de mieux comprendre le rôle de la Douane dans la protection de la société et de l'économie nationale. Il a également exprimé le souhait de voir ce type d'activités étendu à d'autres établissements scolaires de la région.

Fortement appréciée par les élèves, cette rencontre illustre, selon les organisateurs, la volonté de la Douane sénégalaise de renforcer son ancrage citoyen et de contribuer à la promotion des valeurs civiques auprès de la jeunesse.