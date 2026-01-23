Afrique: Maroc/Sénégal - La session de la Haute Commission mixte de partenariat s'ouvre lundi prochain à Rabat

Après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2025, le Sénégal et le Maroc relancent la Haute Commission mixte, en marge de laquelle se tiendront les travaux du Forum économique entre les deux pays.

Le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, a eu un entretien téléphonique mercredi soir avec son homologue marocain, Aziz Akhannouch, au cours duquel les deux parties sont convenues de la tenue de la 15e session de la Haute Commission mixte de partenariat maroco-sénégalaise, comme prévu, les 26 et 27 janvier à Rabat.

« Nous appelons ainsi nos compatriotes respectifs et tous les amis à dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif. Nos défis communs sont autrement plus importants. C'est pourquoi nous nous sommes réciproquement réjouis de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux États, sous la présidence effective des deux Premiers ministres », a écrit le chef du gouvernement sénégalais.

Selon lui, la date de ce rendez-vous bilatéral important, qui ne s'était plus tenu depuis 2013 à Dakar, avait été programmée d'un commun accord à la fin du mois de décembre 2025.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il sera également procédé, en marge de cette session, à l'organisation des travaux du Forum économique maroco-sénégalais, a ajouté un communiqué du Département du Chef du gouvernement marocain.

Cet entretien a été l'occasion de saluer la profondeur des relations exceptionnelles et stratégiques liant le Maroc et le Sénégal, sous la conduite des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, ajoute le communiqué.

Il a également permis de souligner la solidité des relations entre les deux pays, fondées sur des bases solides et couvrant des dimensions humaines, religieuses et économiques fortes.