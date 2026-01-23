Sénégal: Médina Niassène, une cité religieuse en émergence

Créée par Serigne Baye Mbaye Niass en 1944, la cité Médina Niassène a obtenu le statut de quartier dans la commune de Keur Madiabel grâce à l'extension de ses habitations. La localité dispose de quelques infrastructures de base (poste de santé, école primaire, marché et radio communautaire), mais quelques difficultés la caractérisent.

KAOLACK

Situé à l'Est de Keur Madiabel, Médina Niassène est le dernier quartier créé dans cette commune du département de Nioro. La localité est reliée à la route nationale (Kaolack-Nioro) par une route sablonneuse.

Le visiteur peut y accéder en traversant cette distance de moins d'un kilomètre à pied ou en empruntant un moyen de transport. À l'arrivée, une mosquée imposante de deux minarets vous accueille.

Cette infrastructure religieuse, peinte aux couleurs vert et blanc, fait partie, aujourd'hui, des symboles de Médina Niassène, souligne Amadou Niang, un septuagénaire rencontré devant cet édifice.

Cette cité religieuse a la particularité d'abriter le Gamou de Serigne Baye Mbaye Niass. La 78e édition de cet événement, célébrée le 17 janvier 2026 dernier, a offert à Médina Niassène une ambiance électrique. À 10 heures, on note déjà l'effervescence à la grande place publique où doit se tenir le Gamou annuel. Ce vaste espace est situé entre la grande mosquée et le domicile de l'actuel khalife, Serigne Mahy Baye Mbaye Niass. L'arrivée des pèlerins se poursuit au moment où certains vendeurs aménagent leurs étals commerciaux provisoires.

Parmi eux, il y a des vendeurs de produits divers : chapelets, friperie, livre de Coran, objets d'art, etc. On aperçoit également une dizaine de jeunes qui s'affairent à la mise en place d'une grande bâche démontable de couleur blanche. Les pèlerins, venus d'horizons divers, effectuent des va-et-vient incessants entre la résidence Serigne Barhama Niass (maison des hôtes) et les domiciles des dignitaires de la famille de Serigne Baye Mbaye Niass.

Ils effectuent des ziarras individuelles ou collectives auprès de leurs guides respectifs. L'atmosphère était devenue indescriptible tout au long de la journée du samedi 17 janvier 2026. Le Gamou de Médina Niassène a été célébré pour la première fois en 1948 par Serigne Baye Mbaye Niass sur instruction de son grand frère, El Hadji Ibrahima Niass dit Baye.

Après son rappel à Dieu en 1973, son fils Serigne Barhama Niass a poursuivi ses oeuvres jusqu'en 2021. L'empreinte du premier khalife Serigne Mahy Baye Mbaye Niass est l'actuel et deuxième khalife. Aujourd'hui, même si le Gamou de Serigne Baye Mbaye Niass reste peu connu par certains Sénégalais, l'évènement a permis au quartier Médina Niasséne de se faire découvrir par des milliers de personnes.

Cette localité de la commune de Keur Madiabel a connu une avancée démographique importante pendant ces deux dernières décennies. Ce développement a favorisé le rattachement de Médina Niassène à la commune de Keur Madiabel et son érection en quartier en 2009 sur demande du khalife de l'époque, Serigne Barhama Niass. Le premier délégué et imam de la grande mosquée, Mouhamadou Abdoulaye Niass, souligne que la sollicitation du chef religieux était motivée par l'élargissement de la cité avec un lotissement de 313 parcelles intervenu en 2003.

Cette extension a permis à la population de disposer d'un poste de santé, d'une école primaire française (école 5) de la commune de Keur Madiabel, d'un nouveau cimetière, d'une radio communautaire dénommée Tawfèkh Fm et d'un marché.

Souleymane Biteye, habitant du quartier, indique que ces deux infrastructures de base ont été acquises grâce aux initiatives personnelles de Serigne Barham Niass. Aly Guèye, enseignant à l'établissement élémentaire, confirme d'ailleurs que le marabout a délocalisé les locaux de l'ancienne école arabe pour y loger le cycle primaire français.

« Quand les autorités éducatives avaient accédé à la demande de création d'une école, il ne disposait pas d'infrastructures, mais il a trouvé une solution. Nous avons obtenu ensuite le soutien d'une Ong et l'apport de la communauté pour compléter les six classes et le bureau du directeur », a-t-il dit.

L'Infirmier-chef du poste (Icp) de santé, Cheikh Baye Thiam, renseigne que leur structure sanitaire dispose d'une ambulance médicalisée offerte par un ressortissant de la localité. Selon lui, leur difficulté majeure concerne l'absence d'une sage-femme pour la gestion de l'échographie, le déficit de logement pour l'assistant de l'Icp et l'indisponibilité d'une salle de garde pour les équipes de nuit.

Mouhamadou Abdoulaye Niass précise tout de même que cette avancée ne les épargne pas des difficultés « Notre souci principal c'est le déficit d'éclairage public qui favorise des cas de vol de bétail. Les autres problèmes sont relatifs à la faiblesse de la pression d'eau et manque de moyens financiers pour certains pères de famille pour payer le branchement », a-t-il témoigné.