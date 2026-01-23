Sénégal: Mgr Augustin Simmel Ndiaye du diocèse de Saint-Louis, nouveau président

Ordonné évêque du diocèse de Saint-Louis, le 12 juillet 2025, Mgr Augustin Simmel Ndiaye est le nouveau président du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec). Il remplace Mgr Paul Abel Mamba à la tête de l'institution chargée d'organiser le pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.

«Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux», dit l'Ecclésiaste 3:1-8. C'est par ce message tiré de la Bible que Mgr Paul Abel Mamba a annoncé, le dimanche 18 janvier 2026, à Rufisque, lors d'une réunion statutaire, la fin de sa mission à la tête du Comité interdiocésain national des pèlerinages catholiques (Cinpec). Il est remplacé par Mgr Augustin Simmel Ndiaye, évêque du diocèse de Saint-Louis.

Élu par ses pairs, président de la Conférence épiscopale des évêques du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau, Mgr Paul Abel Mamba a demandé à être déchargé de la présidence du Cinpec.

Une demande acceptée avec une condition : qu'il accompagne son successeur pendant au moins un an pour mieux préparer l'édition 2026 du pèlerinage aux lieux saints de la chrétienté.

Ce qu'il a accepté. À la tête du Cinpec depuis plus de 10 ans, Mgr Paul Abel Mamba a invité les membres de l'institution à soutenir son successeur dans ce qu'il appelle «une collaboration harmonieuse et désintéressée».

Il a rappelé que le Cinpec est un patrimoine immatériel national. Le guide religieux a aussi invité les membres à travailler à la préservation et à l'amélioration de ses performances pour le bien spirituel des générations futures de pèlerins. «C'est un legs immatériel précieux de notre Église qu'il faut promouvoir et préserver», a insisté l'évêque de Tambacounda.

Mgr Paul Abel Mamba souhaite que le Cinpec dispose, dans un futur proche, de bureaux accueillants et spacieux pour le rôle qu'il est appelé à jouer, pour le respect et la considération des pèlerins. Le religieux a également invité les fidèles chrétiens à ne pas faire du Cinpec une agence de tourisme religieux, notamment en allant plusieurs fois en pèlerinage.

Cette attitude ne permet pas à d'autres de s'inscrire. Le Père évêque plaide aussi pour la digitalisation des inscriptions pour donner à tous les candidats au pèlerinage, surtout à ceux de l'intérieur du Sénégal, la possibilité d'avoir accès à la plateforme pour s'inscrire ou s'informer à distance.

Mgr Paul Abel Mamba a rendu hommage à tous ses collaborateurs pour leur accompagnement depuis 2015. Il a remercié l'État du Sénégal qui, pendant plusieurs années, soutient l'organisation du pèlerinage au plan matériel et financier.

«C'est également le lieu de remercier toutes les chancelleries d'Israël et de l'Italie, nos partenaires incontournables dans l'octroi des visas pour chaque édition», a ajouté Mgr Paul Abel Mamba.