Afrique: Davos - Le Maroc, acteur fondateur d'un nouveau Conseil de Paix à portée internationale

22 Janvier 2026
Gabonews (Libreville)
Par AMP

Davos, en Suisse, a été le théâtre ce jeudi d'un acte diplomatique majeur marquant l'entrée en vigueur officielle du Conseil de Paix, une nouvelle initiative internationale destinée à insuffler une dynamique renouvelée aux efforts de règlement des conflits dans le monde, en particulier au Moyen-Orient.

Sur Instructions du Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a procédé à la signature de la Charte constitutive du Conseil de Paix. La cérémonie s'est tenue en marge du Forum économique mondial de Davos, sous la présidence du Président des États-Unis d'Amérique, Donald J. Trump.

Cette signature s'inscrit dans le prolongement de l'acceptation par le Souverain marocain de se joindre, en tant que Membre Fondateur, à cette initiative portée par le Président américain, laquelle ambitionne de « contribuer aux efforts de paix au Moyen-Orient et d'adopter une nouvelle approche pour résoudre les conflits dans le monde ». Une vision qui place le dialogue, la responsabilité collective et l'engagement des leaders au coeur de la gouvernance internationale de la paix.

Le Maroc, aux côtés du Bahreïn, a été parmi les tout premiers États à apposer sa signature au bas de la Charte. À l'issue de cet acte fondateur, le Président Trump a officiellement annoncé l'entrée en vigueur de la Charte, consacrant ainsi la naissance effective du Conseil de Paix.

La cérémonie a réuni une vingtaine de Chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des ministres des Affaires étrangères de pays signataires issus de différentes régions du monde, parmi lesquels la Turquie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, l'Indonésie, l'Azerbaïdjan et l'Argentine. Cette diversité témoigne de la portée internationale de l'initiative et de l'adhésion qu'elle suscite au-delà des clivages géographiques et politiques.

Réservée à un cercle restreint de dirigeants de stature internationale, la participation au Conseil de Paix est conçue comme un engagement d'élite en faveur d'un avenir sûr et prospère pour les générations futures. Pour le Maroc, cette invitation constitue une reconnaissance explicite du leadership éclairé du Roi Mohammed VI et de son rôle constant en tant qu'acteur crédible, modéré et incontournable de la diplomatie de paix sur la scène internationale.

Lire l'article original sur Gabonews.

