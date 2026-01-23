Congo-Brazzaville: Des acteurs nationaux formés aux mécanismes innovants de financement de la biodiversité

La ministre de l'Environnement, du développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-œuvrer a lancé, le 20 janvier à Brazzaville, les travaux d'un atelier de formation environnementale impliquant cinquante acteurs nationaux.

Organisée par le Fonds mondial pour la nature (WWF) en partenariat avec le ministère en charge de l'environnement, l'Agence française de développement (AFD) et d'autres partenaires, la formation a porté sur le thème : « faisabilité, méthode et outils pour le développement de projets de certificat biodiversité et de paiement pour service environnementaux ».

Il s'agira « de comprendre les fondamentaux théoriques de ces mécanismes, d'analyser des cas pratiques, d'évaluer leurs échelles territoriales, nationales et régionales, et de formuler des propositions concrètes pour renforcer les projets en cours ou à l'avenir », a précisé la directrice nationale du Fonds mondial pour la nature (WWF) Congo, Carine Zélo Abibi qui, à cette occasion, a réitéré l'engagement de sa structure à oeuvrer pour la mobilisation des Fonds.

« Le WWF est pleinement conscient du besoin constant de renforcement des capacités dans le domaine des mécanismes innovants de financement de la biodiversité. A cet égard, le WWF, en collaboration avec ses partenaires, contribuera à mobiliser des ressources et à rechercher des opportunités afin de soutenir durablement le renforcement des capacités dans ce domaine », a-t-assuré.

Répartis en deux sessions, du 21 au 23 pour la première et du 26 au 28 pour la seconde, ces travaux permettront aux participants « de comprendre en profondeur les tenants et aboutissants des projets PSE ou de certificats biodiversité », a indiqué la ministre de l'Environnement.

« L'objectif général des sessions de formation est de renforcer les capacités des acteurs du projet Biodev 2030 sur les questions de paiements pour services environnementaux et de certificats biodiversité afin que ceux-ci disposent des informations et des compétences nécessaires à la conception, à la mise en place et à la critique objective de projets pilotes de PSE et de certificats biodiversité, en particulier dans le territoire ETIC qui a été sélectionné par le projet Biodev 2030 pour accueillir les projets pilotes », a-t-elle précisé.

Officiellement lancé en 2021 en République du Congo, le projet Biodev 2030 va également accompagner les acteurs impliqués dans les mécanismes de financements innovants pour la biodiversité. Ce projet s'exécute actuellement dans quinze pays.