Afrique Centrale: Zone Cémac - Des mesures urgentes attendues pour renforcer la stabilité économique

A l'issue du sommet extraordinaire de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (Cémac), tenu ce 22 janvier à Brazzaville, les chefs d'État ont évoqué les défis macroéconomiques à relever ont convenu des mesures susceptibles de consolider la gestion des finances publiques et promouvoir le développement économique.

Organisé sous la présidence de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo et président en exercice de la Cémac, le sommet a réuni les chefs d'État centrafricain Faustin-Archange Touadéra, gabonais Brice Oligui Nguema, équato-guinéen Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, ainsi que les représentants camerounais et tchadien, afin d'évaluer la situation économique régionale en vue de proposer des solutions durables.

Au cours de la réunion, l'Administrateur du Groupe Afrique III au Fonds monétaire international (FMI) a présenté les principales préoccupations relatives aux perspectives macroéconomiques, saluant par la même occasion les efforts des États pour améliorer la gestion de leurs finances publiques. Les Chefs d'État ont partagé leur engagement à renforcer la coordination dans la gestion des finances publiques, face à la nécessité d'assurer la compatibilité avec les objectifs de soutenabilité de la dette.

À court terme, les dirigeants ont exhorté les États membres à garantir une cohérence entre leurs lois de Finances et les engagements internationaux, renforcer la communication des statistiques financières, et accélérer la digitalisation des finances publiques. D'autres mesures incluent le rapatriement des avoirs détenus à l'extérieur de la zone Cémac et la finalisation des négociations avec les entreprises du secteur extractif pour le rapatriement des fonds.

Pour le moyen terme, les chefs d'État se sont accordés sur la nécessité de renforcer le secteur bancaire et d'accélérer la mise en oeuvre de la stratégie communautaire d'import-substitution. Ils ont également souligné le rôle crucial de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale dans la transformation économique de la région.

Un mécanisme de suivi-évaluation sera mis en place pour assurer le suivi des réformes, avec des évaluations trimestrielles menées par le Secrétariat du Programme des réformes économiques et financières (PREF-CEMAC). La première évaluation est prévue pour le premier trimestre de 2026.

Le sommet de Brazzaville se fixait entre autres objectif de trouver des solutions idoines pour un recadrage des politiques macroéconomiques de la zone dans un contexte marqué par l'érosion des recettes budgétaires, l'aggravation des déficits publics, le non-respect des critères de convergence communautaires et la vulnérabilité identifié comme le poids des remboursements de la dette extérieure.

clôturant les travaux de ce sommet, le président en exercice de la Cemac a sollicité les États membres à prendre des mesures urgentes de redressement dans les pays respectifs, au regard des défis à relever pour consolider les acquis des réformes déjà engagées et à créer les conditions d'une croissance durable et résiliente des économies au bénéfice des peuples.

« Il nous reste à mettre résolument en œuvre les recommandations de ce sommet. Nous devons diversifier davantage nos économies, accélérer le rythme des réformes structurelles en matière de gouvernance, de discipline budgétaire, d'amélioration du climat des affaires et d'approfondissement de l'intégration régionale », a lancé le président Denis Sassou N'Guesso.