Angola: Le Président de la République félicite la Force aérienne nationale à l'occasion de son 50e anniversaire

Luanda — Le Président de la République et Commandant en chef des Forces armées angolaises (FAA), João Lourenço, a adressé, ce mercredi (21), ses félicitations à la Force aérienne nationale (FAN) à l'occasion du 50e anniversaire de sa création, célébré ce jour.

Dans une note parvenue à l'ANGOP, le Chef de l'État angolais salue les officiers généraux et supérieurs, capitaines, officiers subalternes, sous-officiers, militaires du rang ainsi que les travailleurs civils, avec « une profonde reconnaissance et un sens élevé de l'État ». Il souligne que cette commémoration intervient dans une période d'une grande portée historique pour le pays, marquée l'année dernière par la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance nationale.

Dans le document, João Lourenço considère l'indépendance nationale comme un jalon fondamental de l'affirmation de la souveraineté du peuple angolais et de la consolidation de l'Angola en tant qu'État libre, indépendant et engagé en faveur de la paix, de la réconciliation nationale et du progrès social. Il rappelle que, depuis sa création, la FAN s'est affirmée comme un pilier stratégique de la défense nationale, jouant un rôle déterminant dans la garantie de la souveraineté de l'espace aérien.

La Force aérienne a également joué un rôle décisif dans la préservation de l'intégrité territoriale, l'appui aux opérations conjointes des FAA, la sécurité intérieure, ainsi que dans des missions d'intérêt public, humanitaire et de protection civile, lit-on dans le document. Selon le Commandant en chef des FAA, la Force aérienne est née de la nécessité historique de consolider l'indépendance nationale, de défendre la jeune République et d'assurer la capacité de réponse de l'État angolais face aux défis de la sécurité et de la défense.

Au fil des décennies, poursuit-il, la FAN a fait preuve d'un haut niveau de professionnalisme, de courage, de discipline et d'esprit de mission, contribuant de manière décisive au maintien de la paix, à la réconciliation nationale et à la stabilité politique et sociale du pays. Le Président de la République estime que le contexte géostratégique actuel impose aux forces aériennes modernes une adaptation permanente aux rapides évolutions technologiques et aux nouvelles menaces multidimensionnelles, y compris de nature hybride, cybernétique et non conventionnelle.

Il ajoute que cette nouvelle conjoncture exige également le renforcement de l'interopérabilité avec les autres branches des Forces armées angolaises ainsi qu'avec les partenaires stratégiques dans le domaine de la sécurité collective. Selon le Chef de l'État, l'Exécutif angolais réaffirme son ferme engagement à poursuivre la modernisation, le rééquipement et le renforcement de la Force aérienne nationale, en investissant de manière continue dans le capital humain, l'innovation scientifique et technologique, ainsi que dans l'accroissement de la capacité opérationnelle.

Le Commandant en chef souligne que les femmes et les hommes qui composent la Force aérienne demeurent son plus grand patrimoine et le fondement de son succès.

« Le contribution de la Force aérienne de l'Angola dans le domaine de la diplomatie militaire, de la coopération régionale, continentale et internationale constitue également une grande source de fierté nationale, notamment à travers sa participation à des exercices conjoints, des échanges technico-militaires, des missions de soutien à la paix, des opérations humanitaires et des actions de sécurité coopérative, projetant ainsi l'Angola comme un partenaire responsable, engagé en faveur de la paix, de la stabilité et du développement des peuples », a-t-il déclaré.

Selon le Président, « en cette année jubilaire, nous célébrons un passé de conquêtes, rendons hommage à celles et ceux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes à la patrie, jusqu'au sacrifice suprême, et réaffirmons notre engagement envers un avenir qui exige davantage de discipline, de cohésion, de professionnalisme et de dévouement à la construction d'une Angola toujours plus juste, sûre, pacifique, développée et socialement inclusive ».

João Lourenço a réitéré son engagement à continuer de soutenir tous les efforts visant à renforcer la Force aérienne nationale, à valoriser la carrière militaire, à consolider sa cohésion interne et à affermir sa mission suprême de défense de la souveraineté nationale, de garantie de la paix et de contribution au développement social et économique du pays, en étroite articulation avec les organes du Système de sécurité nationale.