Angola: La conduite des magistrats est déterminante pour la confiance des citoyens - PGR

Huambo — Le procureur général de la République, Hélder Pitta Gróz, a affirmé ce jeudi à Huambo que la confiance des citoyens dans le ministère public et la justice dépend de la conduite éthique, intègre et responsable des magistrats ainsi que des autres agents de l'institution.

Hélder Pitta Gróz s'exprimait à l'ouverture du XXIXe Conseil consultatif du Parquet général de la République (PGR), qui se tient jusqu'à vendredi dans l'auditorium du Centre de formation des journalistes (CEFOJOR), sous le thème « PGR - Légalité, intégrité, éthique et citoyenneté ». Dans son intervention, il a souligné que la légalité constitue la raison première de l'existence institutionnelle du Parquet général de la République.

À ce titre, a-t-il soutenu, l'institution doit être un exemple de respect des normes juridiques, de discipline et de rigueur professionnelle, avant même d'exiger l'observation de la loi par les citoyens. Il a indiqué que la PGR compte plus de 700 magistrats du ministère public et près de deux mille techniciens et agents relevant du régime général de la fonction publique, répartis sur l'ensemble du territoire national et intervenant dans divers domaines, précisant que cette dimension humaine représente à la fois la principale force et l'un des grands défis de l'institution.

Selon le procureur général de la République, plus l'institution est vaste, plus l'exigence de rigueur dans le respect des principes qui la régissent doit être élevée. Il a alerté sur la nécessité que ces valeurs soient constamment assumées et mises en pratique, afin de garantir le bon fonctionnement et le prestige de la PGR.

Il a mis en exergue l'intégrité en tant qu'exigence quotidienne, se traduisant dans les décisions, le traitement des dossiers et les relations avec les citoyens et l'État, soulignant que des comportements incompatibles, même en dehors de l'exercice des fonctions, fragilisent la crédibilité personnelle et institutionnelle et compromettent la confiance du public dans la justice.