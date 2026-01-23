Angola: Le Parlement approuve la modification de la loi sur le passeport angolais

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Le Parlement angolais a approuvé jeudi, par 190 voix pour, la proposition de loi modifiant la Loi n° 22/21 du 18 octobre, régissant le passeport angolais et le régime de sortie et d'entrée des citoyens nationaux.

Le vote final global, intervenu lors de la 6e séance plénière ordinaire de la IVe session législative de la Ve législature, n'a enregistré aucune voix contre ni abstention. D'initiative gouvernementale, le texte vise à harmoniser la loi sur le passeport angolais et le régime de sortie et d'entrée des citoyens nationaux avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale en matière de sécurité des documents lisibles par machine.

