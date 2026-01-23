Angola: La proposition de loi portant Statut des ONG adoptée par le Parlement

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par SC/BS

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale (AN) ont donné, ce jeudi, leur aval à la proposition de loi portant approbation du Statut des organisations non gouvernementales (ONG).

Le texte a été adopté par 106 voix pour, 77 contre et deux abstentions, lors de la 6e séance plénière ordinaire de la IVe session législative de la Ve législature, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida. Structuré en neuf chapitres, le document vise à adapter le cadre juridico-légal régissant l'activité des organisations non gouvernementales aux principes consacrés par la Constitution de la République d'Angola, ainsi qu'aux autres instruments internationaux auxquels l'Angola est État partie.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.