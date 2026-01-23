Angola: La proposition de loi portant Statut des ONG adoptée par le Parlement

Luanda — Les députés de l'Assemblée nationale (AN) ont donné, ce jeudi, leur aval à la proposition de loi portant approbation du Statut des organisations non gouvernementales (ONG).

Le texte a été adopté par 106 voix pour, 77 contre et deux abstentions, lors de la 6e séance plénière ordinaire de la IVe session législative de la Ve législature, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida. Structuré en neuf chapitres, le document vise à adapter le cadre juridico-légal régissant l'activité des organisations non gouvernementales aux principes consacrés par la Constitution de la République d'Angola, ainsi qu'aux autres instruments internationaux auxquels l'Angola est État partie.