Angola: Le Forum mondial du tourisme soutient le pays dans l'organisation d'un événement sur l'investissement touristique

L'Institut du Forum mondial du tourisme a exprimé mercredi à Madrid, en Espagne, son soutien à l'Angola pour l'organisation du Forum mondial de l'investissement touristique, qui se tiendra du 3 au 7 mai prochain à Luanda.

Cette annonce a été faite mercredi par le représentant de l'Institut du Forum mondial du tourisme, basé en Grande-Bretagne, Abukfas Garayev, à l'issue d'une rencontre avec le ministre angolais du Tourisme, Márcio Daniel, en marge de la 46e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR). Dans une déclaration à la presse, il a rappelé que le ministre angolais du Tourisme avait participé à la conférence de Bruxelles, en Belgique, et s'était déclaré disposé à accueillir cet événement.

« C'est grâce à ces initiatives que nous sommes convaincus de l'énorme potentiel touristique de l'Angola. Cet événement requiert un investissement et un engagement considérables de la part de l'ensemble du secteur économique et des autorités locales », a-t-il souligné.

Selon Abukfas Garayev, l'objectif est d'apporter un soutien total au ministère angolais du Tourisme afin d'organiser l'événement et de susciter l'intérêt nécessaire, les deux à trois prochains mois étant entièrement consacrés à la conférence.

L'Angola accueillera le Forum mondial de l'investissement touristique, l'un des plus importants événements mondiaux du secteur. Plus de 500 investisseurs internationaux de premier plan, décideurs clés de grands fonds d'investissement et d'entreprises du secteur de l'hôtellerie, sont attendus en Angola. Le forum abordera notamment les opportunités d'investissement existantes en Angola, toujours dans le cadre d'un partenariat public-privé.