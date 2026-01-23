Angola: Le pays réaffirme son engagement pour la sécurité hydrique

Luanda — Le représentant permanent de l'Angola auprès des Nations Unies, Francisco da Cruz, a déclaré mardi, au siège de l'ONU à New York, que l'investissement dans des infrastructures résilientes et la promotion d'approches intégrées en matière d'eau, d'énergie et d'alimentation restent des priorités stratégiques pour le pays.

Le diplomate angolais a tenu ces propos lors d'une « Table ronde sur les politiques de l'eau », qui a inclus le lancement du Rapport mondial sur les défaillances dans le secteur de l'eau, co-organisée par l'Institut de l'Eau, de l'Environnement et de la Santé de l'Université des Nations Unies et la Mission permanente du Canada auprès de l'ONU. « L'eau n'est pas seulement une question sectorielle ; elle constitue un pilier pour le développement durable, la stabilité sociale et la résilience économique », a-t-il souligné.

Il a rappelé qu'en Angola, la sécurité hydrique est intrinsèquement liée à la production alimentaire, à la production d'énergie, à la santé publique et à l'adaptation aux changements climatiques. C'est pourquoi le gouvernement angolais a intégré l'eau, l'assainissement et l'hygiène (WASH) dans ses initiatives nationales de développement, conformément à la Stratégie à long terme Angola 2050.

Le diplomate a également mentionné que l'Union africaine a défini pour 2026 le thème : « Garantir la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », reflétant un engagement essentiel envers la vie, le développement et la résilience climatique.

Dans ce contexte, il a souligné l'importance de la tenue de l'événement, de la prochaine réunion préparatoire à Dakar, ainsi que des progrès et ambitions des Conférences des Nations Unies sur l'eau de 2026 et 2028. Ces plateformes permettent d'« aligner les priorités, d'identifier des voies concrètes pour l'engagement » et de s'assurer que les engagements sont accompagnés de moyens de mise en oeuvre adéquats, notamment le financement, le renforcement des capacités et le transfert de technologies.

Francisco da Cruz a exprimé le souhait que l'Angola contribue de manière constructive aux préparatifs de la Conférence des Nations Unies sur l'eau de 2026 et à l'avancement de l'action collective pour soutenir l'ODD 6. Selon l'étude présentée lors de la rencontre, le monde épuise rapidement ses « réserves naturelles d'eau » : plus de la moitié des grands lacs ont diminué depuis le début des années 1990, tandis qu'environ 35 % des zones humides naturelles ont disparu depuis 1970.

Le coût humain est déjà significatif : près des trois quarts de la population mondiale vivent dans des pays classés en situation d'insécurité hydrique ou en insécurité hydrique critique.