Angola: Le pays figure parmi les 26 meilleures destinations touristiques de 2026, selon Wonderlust

L'Angola a été sélectionné ce mercredi à Madrid (Espagne) pour figurer parmi les 26 destinations incontournables de 2026, après avoir reçu un certificat reconnaissant son potentiel touristique et culturel.

Ce certificat a été décerné par Wonderlust, l'un des plus importants magazines de voyage et de tourisme en Europe, qui a justifié cette distinction par les caractéristiques uniques du territoire angolais, notamment sa nature, sa beauté et sa culture. Le document de reconnaissance a été remis au ministre du Tourisme, Márcio Daniel, qui l'a reçu des mains du directeur commercial du magazine, Adam Lloyds, lors de la 46e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui s'est ouvert ce mercredi à l'espace IFEMA Madrid.

Wanderlust est le principal magazine de voyage du Royaume-Uni, explorant les sentiers moins fréquentés depuis 1993. Paul Morrison et Lyn Hughes ont imaginé ce projet lors d'un vol pour l'Équateur, avec l'ambition de créer une publication alliant faune sauvage, activités et découvertes culturelles. Sous une nouvelle direction depuis 2020, Wanderlust a connu une expansion rapide, enrichissant sa ligne éditoriale de nouveaux thèmes tels que l'histoire, l'archéologie et les destinations urbaines, tout en réaffirmant son engagement en faveur d'un tourisme responsable, conscient et durable.

Actuellement disponible aux États-Unis, au Canada et dans plus de 70 pays à travers le monde, Wanderlust bénéficie d'une forte présence numérique en pleine croissance. Son site web, wanderlustmagazine.com, propose des milliers d'articles et attire plus de 12 millions de visiteurs par an, sans compter ses plus de 180 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Le « Wanderlust Club » anime également une communauté de voyageurs passionnés et engagés, active 24h/24 et 7j/7.

Grâce à son approche unique, alliant reportages exclusifs, critiques pratiques, analyses pertinentes, conseils et idées, Wanderlust a été récompensé par des organismes reconnus du secteur du tourisme à travers le monde. Wanderlust est désormais le magazine de voyage le plus lu du Royaume-Uni, avec la plus forte diffusion moyenne en versions papier et numérique, et demeure un pionnier du tourisme authentique, responsable et durable.

Pendant cinq jours, l'Angola présentera, par l'intermédiaire de voyagistes du secteur, son potentiel touristique aux touristes espagnols et internationaux, en mettant en avant ses Sept Merveilles et les différents forfaits de voyages organisés. La recherche de partenariats d'investissement dans le secteur figure également parmi les objectifs de la participation de l'Angola à cet événement. FITUR, le salon international du tourisme le plus influent au monde, se déroule à IFEMA Madrid du 21 au 25 janvier, consolidant ainsi sa position d'événement phare pour les marchés du tourisme réceptif et émetteur.