Angola: La loi sur les ONG renforcera la solidité du système financier

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/SC/BS

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Marcy Lopes, a déclaré jeudi à Luanda que l'adoption de la loi sur les ONG permettra d'identifier et de contrôler les organisations, tout en garantissant une plus grande résilience et robustesse du système financier national.

Le ministre a fait cette déclaration à la presse après l'adoption du texte par 106 voix pour, 77 contre et deux abstentions, lors de la 6e Réunion plénière ordinaire de la IVe session législative de la Ve législature, présidée par le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida. Marcy Lopes a ajouté que la loi permettra également aux organisations privées au format ONG de fonctionner conformément aux règles de transparence et de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Selon lui, l'adoption de ce texte constitue une étape décisive vers le renforcement du système financier et le respect intégral des normes internationales, consolidant ainsi la crédibilité du pays sur la scène mondiale. Le ministre a souligné que cette législation représente un progrès significatif dans l'alignement de l'Angola sur les recommandations du Groupe d'action financière international (GAFI).

Marcy Lopes a précisé que la mesure constitue une victoire dans le processus de suppression des non-conformités identifiées par le GAFI, notamment en ce qui concerne la réglementation et la supervision des ONG, auparavant considérées comme un des principaux obstacles du système. Avec l'adoption de cette nouvelle loi, l'accent est désormais mis sur la conformité de toutes les activités des ONG aux règles établies par le texte législatif.

