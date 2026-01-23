Angola: L'Assemblée nationale tient sa 6e séance plénière ordinaire ce jeudi

Luanda — L'Assemblée nationale (AN) tient jeudi, à Luanda, sa 6e séance plénière ordinaire, consacrée à l'examen et à l'adoption de plusieurs textes législatifs, ainsi qu'à la gestion de mandats parlementaires, notamment la suspension de la députée Carolina Cerqueira, à sa demande.

Selon un communiqué de l'Assemblée nationale transmis à l'ANGOP, l'ordre du jour prévoit le vote final global de la proposition de loi modifiant la Loi n° 22/21 du 18 octobre, portant approbation de la Loi sur le passeport angolais et le régime de sortie et d'entrée des citoyens nationaux, ainsi que de la proposition de loi portant approbation du Statut des organisations non gouvernementales.

Sont également inscrites à l'ordre du jour la discussion et le vote, dans leur généralité, des propositions de loi portant approbation du Code de discipline militaire, la modification de la Loi n° 13/18 du 29 octobre (Loi sur les carrières militaires des Forces armées angolaises), ainsi que des projets de textes relatifs à la lutte contre la diffusion de fausses informations sur Internet et à la cybersécurité, entre autres.

Au cours de la période précédant l'ordre du jour, les députés procéderont à la lecture des annonces et communications, aux déclarations politiques trimestrielles et à l'examen de questions d'ordre interne. Il convient de rappeler que, lors de la dernière séance plénière ordinaire, les députés ont uniquement approuvé, en vote global, le Budget général de l'État (OGE) pour l'exercice économique 2026, dont les recettes et les dépenses sont estimées à 33,2 billions de kwanzas.