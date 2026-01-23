Angola: Carolina Cerqueira suspend son mandat parlementaire

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MGM/SC/BS

Luanda — L'ancienne présidente de l'Assemblée nationale, Carolina Cerqueira, a suspendu ce jeudi son mandat parlementaire, et Luzia Inglês a été désignée pour pourvoir le siège vacant, conformément à l'ordre de la liste électorale du MPLA.

La demande de suspension a été approuvée par 181 voix pour, aucune contre et sans abstention, lors de la 6e séance plénière ordinaire de la 4e session législative de la Ve législature. Son remplacement s'effectue dans le respect des normes légales et du règlement en vigueur au Parlement angolais. Sa successeuse intègre la Commission de la famille, de l'enfance et de l'action sociale, ainsi que le Groupe national de suivi de l'Union interparlementaire. Cette évolution intervient deux mois après l'élection d'Adão de Almeida à la présidence du Parlement, en remplacement de Carolina Cerqueira.

