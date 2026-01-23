Congo-Brazzaville: Environnement - Trois millions de dollars pour valoriser les déchets plastiques au Congo

La ministre de l'Environnement, du développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan Nonault, s'est entretenue le 20 janvier à Brazzaville avec une équipe technique de la société Dangote Cement conduite par son directeur général, Frank Brouwers. Les échanges ont porté sur l'opérationnalisation d'un projet de valorisation des déchets.

Financé à hauteur de trois millions de dollars, environ deux milliards de FCFA, ce projet s'inscrit dans le cadre de la Responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Il s'étendra sur trois aspects essentiels : le traitement des déchets solides, des paraffines et des huiles usées.

« Nous sommes venus rencontrer madame la ministre pour essayer de regarder ensemble comment nous pouvons régler la problématique de l'approvisionnement des déchets parce que nous avons mis en place un système qui permet de valoriser les déchets afin de produire de l'énergie alternative, ce qui nous conduira à substituer le charbon comme combustible dans la fabrication du ciment », a expliqué le directeur de l'usine, Rashaid Fawad, qui a interprété les mots du directeur général.

L'opérationnalisation de ce projet devrait contribuer à la lutte contre le changement climatique grâce à la réduction des déchets plastiques ainsi qu'à la diversification de l'économie.

Depuis 2019, la société Dangote ciment travaille sur ce projet. Toutefois, ce n'est pas la seule action entreprise par cette société dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises. L'année dernière par exemple, la société a construit des forages d'eau dans le village de Mfila tout comme à Ndingui et à Moukosso, en sus de la construction d'un bâtiment supplémentaire à l'école primaire.

La société Dangote Cement est le premier producteur de ciment d'Afrique avec des lignes de production et des stations de broyage de ciment. Présent dans dix pays africains dont le Congo où le groupe a produit en 2024 un volume total de 27.7 millions de tonnes, soit une hausse de 1.6 % par rapport à l'année précédente.