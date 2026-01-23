Angola: L'Assemblée nationale approuve la loi contre la désinformation sur Internet

22 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par FMA/SC/LUZ

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé, ce jeudi 22 janvier, la loi contre la désinformation sur Internet, par 97 voix pour, 74 contre et 3 abstentions.

Ce projet de loi, initiative du pouvoir exécutif, prévoit la responsabilisation des personnes physiques et morales impliquées dans la production et la diffusion délibérées de fausses informations dans l'espace numérique. Cette initiative législative vise à établir un cadre juridique pour prévenir et combattre la diffusion intentionnelle de fausses informations sur Internet.

Bien qu'il ne précise pas, à ce stade, les sanctions pénales applicables aux contrevenants, les députés assurent que les débats parlementaires permettront de clarifier les mécanismes de prévention, tout en garantissant la liberté d'expression et le droit à l'information. Composé de cinq chapitres et de 29 articles, le projet de loi établit un ensemble de mesures préventives et de responsabilisation visant à endiguer la diffusion délibérée de fausses informations.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.