Angola: L'Assemblée nationale approuve la loi contre la désinformation sur Internet

Luanda — L'Assemblée nationale a approuvé, ce jeudi 22 janvier, la loi contre la désinformation sur Internet, par 97 voix pour, 74 contre et 3 abstentions.

Ce projet de loi, initiative du pouvoir exécutif, prévoit la responsabilisation des personnes physiques et morales impliquées dans la production et la diffusion délibérées de fausses informations dans l'espace numérique. Cette initiative législative vise à établir un cadre juridique pour prévenir et combattre la diffusion intentionnelle de fausses informations sur Internet.

Bien qu'il ne précise pas, à ce stade, les sanctions pénales applicables aux contrevenants, les députés assurent que les débats parlementaires permettront de clarifier les mécanismes de prévention, tout en garantissant la liberté d'expression et le droit à l'information. Composé de cinq chapitres et de 29 articles, le projet de loi établit un ensemble de mesures préventives et de responsabilisation visant à endiguer la diffusion délibérée de fausses informations.