Angola: Le pays et Oman renforcent leur coopération bilatérale

Luanda — L'Angola et le Sultanat d'Oman ont exprimé la nécessité de renforcer leur coopération bilatérale dans plusieurs domaines d'intérêt commun, consolidant ainsi une relation fondée sur le respect mutuel, un dialogue politique régulier et une convergence de vues sur des questions stratégiques.

Cette volonté a été exprimée mercredi lors d'une réunion virtuelle intersectorielle, coprésidée par le directeur Afrique, Moyen-Orient et Organisations régionales du ministère des Relations extérieures, Jorge Cardoso, et par l'ambassadeur du Sultanat d'Oman accrédité en Afrique du Sud, avec statut de non-résident en Angola, Ali Said Al Kathiri. La coopération entre les deux pays est déjà en cours et a enregistré des avancées significatives, notamment dans les secteurs des mines, des transports, du commerce et de l'industrie, selon un communiqué de presse du ministère des Relations extérieures transmis à l'ANGOP.

Dans ce nouveau cycle de coopération, l'Angola et Oman entendent élargir les partenariats existants en explorant de nouveaux domaines tels que les infrastructures, le tourisme, la santé, l'éducation et les technologies, tout en encourageant l'implication du secteur privé en tant que moteur de la croissance économique. Le renforcement de la coopération bilatérale reflète la volonté commune de hisser les relations à un niveau plus large et plus dynamique, fondé sur des bénéfices réciproques et sur la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales et internationales.

Les relations entre l'Angola et Oman reposent sur la construction d'un partenariat solide et multidimensionnel, avec un accent marqué sur la dimension économique et l'investissement, tirant parti de leurs complémentarités et de leurs ambitions de développement. La visite du Chef de l'État angolais, João Lourenço, au Sultanat d'Oman en décembre 2024, a marqué la confiance dans une relation qui, bien qu'encore à ses débuts, a déjà posé des « bases solides » pour l'avenir.

