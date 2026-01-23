Angola: Le président de l'Assemblée nationale reçoit des ambassadeurs et renforce la diplomatie parlementaire

Luanda — Le président de l'Assemblée nationale, Adão de Almeida, a accordé des audiences ce mercredi aux ambassadeurs d'Ukraine, du Soudan et des Pays-Bas accrédités en Angola, avec lesquels il a discuté du renforcement de la diplomatie parlementaire et de la coopération bilatérale.

S'adressant à la presse à l'issue de la rencontre, le diplomate ukrainien Andril Kasianov a qualifié l'entretien de « très constructif » et a exprimé son intérêt pour le développement d'une coopération interparlementaire structurée avec l'Angola, notamment par le renforcement des groupes d'amitié parlementaires entre les deux pays.

Kasianov a souligné le rôle de la diplomatie interparlementaire comme instrument de promotion de la coopération dans les domaines de l'économie, de la défense, des sciences, de la culture et de l'action humanitaire, et a confirmé l'intention d'inviter une délégation de l'Assemblée nationale d'Angola pour une visite officielle en Ukraine.

Le diplomate a également été souligné que le renforcement des relations entre le Parlement angolais et les pays de l'Union européenne pourrait contribuer à approfondir les relations bilatérales et à améliorer le bien-être des populations concernées. L'ambassadeur du Soudan, Abderaoul Amir Ali Amir, a présenté au président de l'Assemblée nationale la grave situation humanitaire de son pays, marquée par plus de trois années de conflit armé qui ont entraîné la destruction des infrastructures et une crise sans précédent.

Selon les données présentées, environ 20 millions de Soudanais sont déplacés, incluant les personnes déplacées internes et les réfugiés dans les pays voisins, ce qui représente près de la moitié de la population du Soudan. Le diplomate soudanais a exprimé sa gratitude pour le soutien du président de l'Assemblée nationale et du président de la République d'Angola, et a appelé à la contribution de l'Angola aux efforts de médiation et à la promotion de la paix au Soudan.

L'ambassadeur soudanais a également manifesté son intérêt pour le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Enfin, l'ambassadrice des Pays-Bas, Henny De Vries, a indiqué que la réunion avait porté sur des initiatives visant à approfondir la coopération parlementaire, notamment des échanges entre députés et le renforcement de la collaboration dans les domaines commercial, agro-logistique, culturel et sportif.

Henny De Vries a souligné l'implication des Pays-Bas dans le corridor de Lobito et leur soutien à la création de la plateforme agro-logistique de Caála, réaffirmant l'engagement de son pays à poursuivre ses investissements dans le développement économique de l'Angola.

La diplomate néerlandaise a également insisté sur l'importance de la coopération entre pays amis dans un contexte international de plus en plus fragmenté et a rappelé que les Pays-Bas avaient été parmi les premiers à reconnaître l'indépendance de l'Angola.