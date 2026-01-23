Angola: Un groupe des Émirats arabes unis souhaite investir 500 millions de dollars au pays

Ndalatando — Le groupe AL DAHRA, basé aux Émirats arabes unis, prévoit d'investir 500 millions de dollars américains pour dynamiser le développement agricole, renforcer la production alimentaire de l'Angola et créer des emplois.

Cette annonce a été faite mercredi par Stuart Donald, directeur de la division agricole du groupe, basé à Dubaï, à l'issue d'une visite dans la province de Cuanza-Norte afin d'évaluer les opportunités d'investissement. Le groupe AL DAHRA entend produire à grande échelle du maïs, du soja, des haricots et du tournesol pour la fabrication d'aliments pour animaux destinés à l'exportation vers les pays arabes.

Actuellement, les représentants d'AL DAHRA visitent plusieurs provinces à la recherche de terrains d'une superficie allant jusqu'à 10 000 hectares, disposant de ressources en eau abondantes pour l'irrigation, d'un accès facilité et d'un réseau électrique, nécessaires à la mise en œuvre du projet. À Cuanza-Norte, ils ont observé le potentiel agricole des municipalités de Lucala, Samba Cajú et Caculo Cabaça, qu'ils considèrent comme « assez intéressant » en raison de l'excellente pluviométrie, du sol et de l'abondance d'eau.

La vice-gouverneure chargée des affaires politiques, économiques et sociales de Cuanza-Norte, Esperança Rodrigues, a assuré que le gouvernement local apporte tout le soutien nécessaire pour que le projet reste dans la province. Elle a notamment mis à disposition une superficie de 20 000 hectares, soit le double de la surface initialement prévue, au cas où les investisseurs décideraient de s'installer dans la région. La responsable est convaincue qu'un projet de cette envergure favorisera le développement, avec l'augmentation de la production agricole et la création d'emplois.

« Le gouvernement provincial est ouvert à cette possibilité. En effet, comme vous le savez, notre province est riche en ressources hydriques, nous disposons de terres arables, d'énergie ; nous avons tout à offrir », a-t-elle souligné. La vice-gouverneure a également lancé un appel aux investisseurs afin qu'ils viennent s'installer dans la région.

Le groupe émirati, qui s'est déjà rendu dans la province de Malanje, se déplacera à Cuanza-Sul avec le même objectif. AL DAHRA investit dans le secteur agricole en Roumanie, en Serbie, en Égypte, au Maroc, en Namibie, aux États-Unis, au Brésil, en Uruguay, au Paraguay et en Argentine. Actuellement, AL DAHRA entend développer ses activités en Afrique, où il perçoit de nombreuses opportunités d'investissement.