Angola: TAAG met en avant ses nouvelles destinations au Salon international du tourisme de Madrid

Les nouvelles liaisons aériennes ouvertes et à venir de la compagnie aérienne nationale angolaise TAAG sont présentées sur le marché espagnol, dans le cadre du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui a ouvert ses portes ce mercredi.

Selon António Mutondo, représentant de la compagnie angolaise, la liaison vers le Kenya, ouverte en septembre 2025, ainsi que d'autres liaisons régionales, sont particulièrement mises en avant. « Promouvoir l'Afrique et l'Angola comme plateforme pour notre pays est notre objectif, et nous avons de bonnes attentes, car il s'agit d'un marché où nous sommes déjà présents », a-t-il ajouté. Il a souligné l'importance du marché espagnol et sa volonté de développer le tourisme, précisant que TAAG doit désormais évoluer dans ce secteur et y investit donc massivement.

« C'est pourquoi nous sommes ici, en partenariat avec le ministère du Tourisme. Les attentes sont donc élevées », a-t-elle souligné. De son côté, la directrice générale de l'agence de tourisme Rucatur, Catarina Oliveira, a indiqué que son opérateur proposait trois circuits safari sur le marché européen : Kissama, le Miradouro da Lua et le Musée de l'Esclavage, qu'elle a jugés particulièrement intéressants. Selon l'agence, ces forfaits touristiques permettent aux touristes de découvrir la beauté de l'île de Mussulo, de faire un safari et d'apprécier la ville de Luanda.

« On constate donc déjà l'intérêt que portent généralement les visiteurs à l'Angola : au lieu de se contenter de visiter Luanda, ils incluent également l'île de Mussulo, le parc Kissama et le fleuve Kwanza », a-t-elle insisté. Pendant cinq jours, la délégation angolaise, conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, présentera le potentiel touristique de l'Angola aux touristes espagnols et internationaux, en mettant l'accent sur les sept merveilles du pays et les différents forfaits de voyages organisés.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La recherche de partenariats d'investissement dans le secteur figure également parmi les objectifs de la participation de l'Angola à cet événement. Le slogan « Le Rythme de la Vie » vise à mettre en valeur le dynamisme de l'Angola, au-delà du pétrole, grâce à un site web officiel (visitangola.ao) et à des ambassadeurs chargés de promouvoir la destination à l'international. Au salon FITUR de Madrid, le pays entend accroître sa notoriété et consolider sa présence touristique sur les marchés européen et mondial.