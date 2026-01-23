Angola: Le Roi d'Espagne visite le Salon international du tourisme de Madrid

La visite du Roi d'Espagne, Felipe VI, a marqué la deuxième journée de la 46e édition du Salon international du tourisme de Madrid (FITUR), qui se tient du 21 au 25 janvier au centre IFEMA, dans la capitale espagnole.

Cette édition met à l'honneur la culture mexicaine, le Mexique étant le pays hôte de l'événement. La délégation angolaise, conduite par le ministre du Tourisme, Márcio Daniel, profite du salon pour promouvoir le potentiel touristique de l'Angola, notamment à travers la marque « Visit Angola - le rythme de la vie ». Le slogan « Le rythme de la vie » vise à illustrer le dynamisme de l'Angola, au-delà du pétrole, grâce à un site web officiel (visitangola.ao) et à des ambassadeurs chargés de promouvoir la destination à l'international.

Le pays vise à promouvoir et à consolider la présence du tourisme angolais sur les marchés européens et mondial. FITUR, le plus important salon international du tourisme au monde, se tient à IFEMA Madrid du 21 au 25 janvier, confirmant ainsi sa position d'événement incontournable pour les marchés du tourisme réceptif et émetteur.