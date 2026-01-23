Angola: Le Brent en hausse au cours des premières semaines de 2026

Luanda — Le Brent, référence pour les cargaisons exportées par l'Angola, a enregistré une cotation moyenne de 63,66 dollars sur le marché à terme de Londres au cours des trois premières semaines de ce mois.

Cette moyenne représente une hausse de 2,66 dollars par rapport au prix retenu dans le Budget général de l'État (BGE) pour l'exercice économique en cours, fixé à 61 dollars, avec un impact positif sur les finances publiques.

Depuis le début de l'année, le niveau le plus élevé du Brent a été observé le 14 janvier, lorsqu'il s'est établi à 66,52 dollars. Le prix d'ouverture de la séance de ce jour traduit une appréciation de 1,06 dollar par rapport au démarrage des transactions de la veille. Mercredi, le cours de cette matière première a fluctué entre un minimum de 63,61 dollars et un maximum de 65,45 dollars, pour clôturer la séance à 65,34 dollars, selon le site spécialisé investing.com.