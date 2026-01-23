Afrique du Sud: Le pays organise un forum d'affaires minier en Afrique du Sud

Luanda — L'Angola organisera un forum d'affaires visant à promouvoir l'investissement minier le 10 février en Afrique du Sud, en marge du salon international des mines « Mining Indaba 2026 », qui se tiendra du 9 au 12 février.

Sous le thème « Révéler le potentiel minier de l'Angola grâce à des partenariats solides », cette initiative sera coordonnée par le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo. Selon un communiqué du ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz (MIREMPET), le forum a pour objectif de favoriser les partenariats avec les sociétés minières internationales, en proposant des opportunités d'investissement concrètes dans des projets et le développement miniers.

L'événement comprendra deux panels, l'un technique et l'autre institutionnel, ainsi qu'une table ronde. Les panels aborderont, lors de leurs présentations, l'actualité géologique et minière, le cadre législatif et les services disponibles pour les opérations minières, ainsi que les questions d'investissement, de financement et de partenariats. La table ronde permettra aux entreprises investissant dans le secteur minier angolais, notamment Anglo American, Rio Tinto, Niabonga, Ivanhoe Mines et Shining Star Icarus, de partager leurs expériences.