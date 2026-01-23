Afrique: CAN/Handball masculin - L'Angola s'incline face à l'Égypte

Luanda — L'Angola s'est incliné ce jeudi face à l'Égypte (28-41) lors d'un match de la 2e journée (groupe B) du Championnat d'Afrique de handball masculin senior (CAN 2026), qui se déroule jusqu'au 31 au Rwanda.

Disputée à la BK Arena de Kigali, la rencontre a vu les Angolais être menés 13-18 à la mi-temps. L'Égyptien Omar Yahia a été désigné meilleur joueur du match. Pour leur entrée en lice, l'Angola avait battu l'Ouganda (37-21) et l'Égypte avait vaincu le Gabon (36-25).

Toujours aujourd'hui, dans le même groupe, le Gabon a battu l'Ouganda (33-16). La compétition observe sa première pause vendredi, et la troisième et dernière journée de la phase de groupes reprend samedi. L'Angola affrontera le Gabon, tandis que l'Égypte sera opposée à l'Ouganda.