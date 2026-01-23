Tunisie/Angola: Polaco quitte Sagrada Esperança et s'engage en Tunisie

Dundo — L'attaquant Kediamosiko Victorino "Polaco" a mis fin à son contrat avec Sagrada Esperança et s'est dirigé vers la Tunisie, où il s'apprête à signer un contrat avec l'Etoile Sportive du Sahel dans les prochains jours.

Selon des informations recueillies par l'ANGOP, ce mardi, l'attaquant angolais va parapher un contrat de deux saisons avec ce club historique du football tunisien, actuellement classé huitième de la Ligue 1, le championnat de première division de ce pays arabe. Agé de 29 ans, le joueur est arrivé au sein de l'équipe diamantifère lors de la saison 2022-23, en provenance du São Salvador do Kongo. Il a inscrit 14 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues avec Sagrada Esperança.