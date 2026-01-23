Sénégal/Maroc: Maroc-Sénégal - 'Une fraternité historique à préserver et à renforcer, au-delà du sport' (Chercheur)

Dakar — Les relations entre le Maroc et le Sénégal, au-delà de l'émotion que peut susciter certaines situations ponctuelles comme la dernière finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, reposent sur une fraternité historique, spirituelle et stratégique qu'il convient de préserver et de renforcer, a relevé Cheikh Ibrahim Diop, chercheur sénégalais et membre de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains.

Dans une tribune consacrée aux tensions et comportements observés à la suite de la récente finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) ayant opposé, dimanche, le Sénégal au Maroc dont une copie a été transmise à l'APS, il a estimé que ces "réactions émotionnelles et passagères" ne sauraient remettre en cause "un partenariat bâti sur de longues années d'échanges humains, religieux et diplomatiques".

"Les relations maroco-sénégalaises se distinguent par leur profondeur et leur caractère multidimensionnel", a affirmé le spécialiste des questions religieuses et diplomatiques.

Sur le plan académique et éducatif, il a souligné le fait que Rabat, à travers des bourses d'études, "a beaucoup contribué à la formation d'élites sénégalaises aujourd'hui actives dans l'administration, l'enseignement, la diplomatie et le champ religieux".

Au plan économique, poursuit-il, les investissements marocains au Sénégal dans le secteur bancaire, les télécommunications, l'énergie et les infrastructures illustrent "une dynamique exemplaire de coopération Sud-Sud, fondée sur l'intégration africaine et le partenariat stratégique".

Sur le plan spirituel et culturel, les confréries soufies, notamment la Tijaniyya, constituent un "pont vivant" entre les deux pays, a-t-il martelé.

"Cet épisode, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif"

Cheikh Ibrahim Diop a également mis en exergue le rôle déterminant des dirigeants des deux pays dans la consolidation de cette "relation singulière", depuis le premier président sénégalais Léopold Sédar Senghor (1906-2001) et le roi Hassan II (1929-1999), en passant par leurs successeurs respectifs.

Il a salué l'impulsion donnée par l'actuel souverain chérifien, Mohammed VI, à la politique africaine du royaume marocain, notamment à travers des initiatives religieuses, économiques et humanitaires, dont la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, dédiée à la promotion "d'un islam modéré et au renforcement des liens entre savants africains".

Dans cette perspective, la visite annoncée du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko au Maroc au début de la semaine prochaine est perçue comme "un signal politique fort, traduisant la volonté de poursuivre et d'approfondir ce partenariat historique dans un esprit de dialogue et de coopération stratégique", a indiqué M. Diop.

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, ont appelé, mercredi, leurs ressortissants respectifs au calme et à l'apaisement, suite aux incidents controversés survenus lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025 jouée au Maroc.

"Nous avons convenu, ensemble, sous les hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohammed VI et de son Excellence, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, de continuer à oeuvrer, dans un esprit d'apaisement, de sérénité et de détente, à la consolidation des liens séculaires et très profonds qui unissent nos deux pays", a déclaré le chef du gouvernement sénégalais dans un message publié mercredi sur Facebook.

Après s'être longuement entretenus, Ousmane Sonko, et son homologue marocain, Aziz Akhannouch, ont invité leurs compatriotes respectifs et tous les amis à "dépassionner cet épisode qui, en aucun cas, ne peut aller au-delà du simple cadre sportif".

"Nos défis communs sont autrement plus importants. C'est pourquoi nous nous sommes réciproquement réjouis de la tenue, du 26 au 28 janvier courant à Rabat, de la 15e session de la Grande Commission mixte entre les deux pays, sous la présidence effective des deux Premiers ministres", a encore fait valoir Ousmane Sonko.