Sénégal: Kolda - Deux enfants tués dans un accident de la circulation

Kolda — Deux enfants âgés de quatre et six ans ont perdu la vie, jeudi, dans un accident de la circulation impliquant une moto et un tracteur au centre-ville de Kolda (sud), a appris l'APS auprès de plusieurs témoins.

Selon les mêmes sources, les deux enfants étaient à bord d'une moto conduite par le père de l'un d'entre eux lorsqu'ils ont été violemment heurtées par un tracteur.

"Le conducteur de la moto s'en est sorti avec des blessures légères, contrairement aux enfants dont l'un décède sur le lieu du drame et l'autre après son évacuation à l'hôpital régional de Kolda par les sapeurs pompiers", ont-elles ajouté.

Le chauffeur du tracteur a été arrêté par la police, après le constat d'usage pour les besoins de l'enquête sur les circonstances de cet accident tragique.